"Türkiye-Rusya İlişkileri: Geleceği Şekillendirmek" forumu

ANKARA (AA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya-Türkiye ilişkilerine ilişkin, "Turizm alanında rekor rakamlara ulaştık. Geçen yıl 4,7 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti. Bu yıl, bu rakamın 5,5 milyona çıkmasını bekliyoruz." dedi.



Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN), Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk-Rus Toplumsal Forumu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve AK Parti Dışilişkiler Başkanlığının iş birliği ile yapılan "Türkiye-Rusya İlişkileri: Geleceği Şekillendirmek" başlıklı forum düzenledi.

Foruma, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜVSAM) Başkanı Dr. İsmail Safi, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Türkiye'nin yeni Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Prof. Dr. Metin Doğan ve çok sayıda davetli katıldı.



Forumda açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Yerhov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl içinde 6 kez görüştüğünü hatırlatarak iki ülke ilişkilerinin en üst seviyeye ulaştığını söyledi.

Yerhov, Rusya ve Türkiye arasında ticaretin her sene yaklaşık yüzde 40 arttığını belirterek, "Turizm alanında rekor rakamlara ulaştık. Geçen yıl 4,7 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti. Bu yıl, bu rakamın 5,5 milyona çıkmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında TürkAkım ve Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi stratejik projelerinin hayata geçirildiğini hatırlatan Yerhov, "Suriye konusunda Rusya-Türkiye arasında oluşan etkileşim, iyiye doğru ciddi değişikliklerinin garantisi olmuştur." diye konuştu.

- "Rekabeti bırakarak iş birliğini esas almalıyız"

RUSEN Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilere atıfta bulunarak, "Rusya ve Türkiye'nin ikili ilişkileri geliştirmesi zaruri hale gelmiştir. Tarihten ders alıp rekabeti bırakarak iş birliğini esas almalıyız." diye konuştu.

Türkiye ve Rusya'nın, Karabağ, Kırım ve Kıbrıs konularında birlikte çalışması gerektiğini dile getiren Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) fikrinin zayıfladığını ve Türk-Rus ilişkilerinin önem kazandığını belirtti.



Yılmaz, Türk ve Rus medeniyetlerini birbirini tamamlayan medeniyetler olduğunun altını çizerek, "İki ülke ekonomi alanında yakınlaştığı gibi toplumsal anlamda da yakınlaşmalıdır. Türkiye ve Rusya yeni dünyada yeni şeyler söylemekle mükelleftir." dedi.



Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Dr. İsmail Safi, "Türk ve Rusların bu coğrafyanın iki önemli unsuru olduğunu kabul etmek lazım. Bu coğrafyada Türklük ve Rusluk, Avrupalılıktan daha güçlüdür." değerlendirmesinde bulundu.



TürkAkım, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve S-400 Savunma Sistemi gibi ortak projelere değinin Safi, "Bugün Türkiye ve Rusya ilişkilerinin mükemmel seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye ve Rusya ilişkileri gelişmeye ve derinleşmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.



Safi, Türkiye ve Rusya'nın rakip iki ülke olmadığını, aksine birbirini tamamlayan ülkeler olduğunu belirterek bunda iki ülke liderlerinin ortaya koyduğu iradenin etkili olduğunu kaydetti.



