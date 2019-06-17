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Türkiye Rusya arası çift taraflı tanıtım

Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’da düzenlenen Türkiye Festivalinde Alanya tanıtımı yapılırken Rusların tanıtımı da Alanya’daki turizm festivalinde yapıldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:19
Türkiye Rusya arası çift taraflı tanıtım

Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’da düzenlenen Türkiye Festivalinde Alanya tanıtımı yapılırken Rusların tanıtımı da Alanya’daki turizm festivalinde yapıldı.


KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Birliği (TTYD) koordinasyonunda organize edilen Türkiye Festivali izdihama sebep oldu. Türkiye tanıtım alanlarına akın eden Ruslar Alanya tanıtım çadırı ve bahçesinde düzenlenen aktivitelere katılarak çeşitli hediyeler kazandı. Türkiye’nin zenginliklerini gözler önüne seren ve Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısını artırmayı amaçlayan ve bu yıl 3’üncü kez düzenlenen festivalde Alanya’yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ile ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Birgen temsil etti.



134 bin Rus katıldı


Festivalle ilgili değerlendirmede bulunan Dahaoğlu, Park Krasnaya Presnya’da düzenlenen etkinliğe Türkiye’den de müthiş bir katılım olduğunu ve parkın 100 dönümünün festival için kullanıldığını söyledi. Ziyaretçi sayıları hakkında bilgi veren Dahaoğlu, "İlk gün 19 bin, ikinci gün 53 bin ve son gün ise 62 bin kişi festival alanını ziyaret etti. Geçen yıl 45 stant kurulan festivalde bu yıl ise 60 stant kuruldu. Türkiye’den oteller, tur operatörleri, turizm destinasyonları ve önemli turizm markaları stant açtı. 100 aileye çekilişle Türkiye tatili hediye edildi. Alanya olarak 8 aileye tatil hediye ettik. Bu şanslı 8 aile ALTİD üyesi olan Caretta Beach, Lonicera World, Club Paradiso Resort, Eftalia Splash Resort, Justiniano Club Park Conti, Titan Garden, Sentido Numa Bay Otel ve Haydarpasha Palace Otel’de konaklayacaklar" ifadelerinde bulundu.



"Dostluk köprüleri kuruyor"


Eski Gazipaşa Kaymakamımız şimdi ise İstanbul Vali Yardımcılığı görevinde bulunan İsmail Gültekin, Türkiye Festivali Koordinatörü Haluk Özsevim ile birlikte standımızı ziyaret etti. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ile Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da tanıtım çadırımıza destek oldular. Kendilerine festivale olan katkılarından dolayı Alanya adına teşekkür ederek Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ve ALTİD Başkanımız Burhan Sili’nin selamlarını ilettik. Rusların festivale, Türkiye’ye ve özellikle Alanya’ya olan ilgisi bizleri oldukça memnun etti. Her yıl daha da büyüyen festival aynı zamanda iki ülke vatandaşları arasındaki dostluğun gelişmesine de önemli katkılar sağlıyor. Ruslar da eş zamanlı olarak Alanya Turizm Festivalinde yer alarak kendi tanıtımlarını yapıyorlar.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:19
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