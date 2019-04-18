Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Ankara’da bir araya geliyor Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları arasındaki siyasi-askeri danışmalarının beşincisi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ev sahipliğinde, yarınAnkara’da gerçekleştirilecek.

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları arasındaki siyasi-askeri danışmalarının beşincisi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ev sahipliğinde, yarınAnkara’da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,toplantıda, NATO’nun 70. yıl dönümü vesilesiyle Vaşington’da 4 Nisan 2019 tarihinde tertiplenen Dışişleri Bakanları toplantısının sonuçları değerlendirileceği, yıl sonunda Londra’da yapılacak Liderler Zirvesi’nin hazırlıkları gözden geçirileceği kaydedildi. Bu vesileyle, savunma ve güvenlik alanında üç ülke arasındaki işbirliği imkanların da ele alınacağı vurgulandı.

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