RİZE AİLE MAHKEMESİ
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RİZE AİLE MAHKEMESİ
CAVABDEH : MAHABBAT GULİYEVA– Alyoshaa və Nadyanın qızı, 12.04.1963-cü il
təvəllüdlü, (Pasport nömrəsi: CO1533584)
İddiaçı tərəfindən əleyhinizə qaldırılmış boşanma işi üzrə icraatda:
Məhkəməmiz həm iddia ərizəsində göstərilən ünvana, həm də MERNIS (Mərkəzi
Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktlarının Qeydiyyatı Sistemi) ünvanınıza iddia ərizəsi və ilkin prosessual qərarı da əhatə edən çağırış vərəqəsi göndərmişdir; lakin həmin məkandan köçdüyünüz və dəqiq ünvanınızın
müəyyən edilə bilmədiyi aşkarlandığından, iddia ərizəsi və ilkin prosessual qərarın ictimai elan (rəsmi elan) yolu ilə təqdim edilməsi qərara alınmışdır.
İddia ərizəsi və məhkəmə iclasının tarixi barədə məlumatlandırma xarakteri daşıyan bu
ictimai elan vasitəsilə sizə bildirilir ki, elan tarixindən etibarən iki həftə ərzində iddiaya cavab verməli və
ya hüquqi nümayəndə (vəkil) vasitəsilə təmsil olunmalısınız; əks təqdirdə, 3156 saylı Qanunla dəyişiklik edilmiş Mülki Prosessual Məcəllənin (H.U.M.K.) 213/2-ci maddəsinə uyğun olaraq, məhkəmə icraatı sizin iştirakınız olmadan davam etdiriləcəkdir. 06.08.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02537821