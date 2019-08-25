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Pentagon'dan 'Güvenli bölgede ilk uçuş'la ilgili açıklama geldi

Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk ve ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu konusunda açıklamada bulunan Pentagon Sözcüsü Sean Robertson "Bu durum, Türkiye'nin güney sınırına ilişkin meşru güvenlik endişelerine karşılık bulma ve Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenliği sağlayarak DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını engelleme kararlılığımızı göstermektedir" dedi.

25 Ağustos 2019 Pazar 13:39
Pentagon'dan 'Güvenli bölgede ilk uçuş'la ilgili açıklama geldi

Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu gerçekleştirilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Robertson, bir Türk ve bir Amerikalı generalin aynı helikopterle ortak keşif uçuşu yaptığını belirterek, "Bu dönüm noktasına, hafta başında ortak koordinasyon merkezinin kurulmasının ardından gelinmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Robertson, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşuna ilişkin AA muhabirinin yazılı sorusuna yanıt verdi.

"Bugün ABD'li ve Türk liderler ilk ABD-Türkiye keşif uçuşunu gerçekleştirdiler. İki ülkeden birer general, aynı helikopterde uçtu" ifadesini kullanan Robertson, şunları kaydetti: "Bu dönüm noktasına, hafta başında ortak koordinasyon merkezinin kurulmasının ardından gelinmiştir. Bu durum, Türkiye'nin güney sınırına ilişkin meşru güvenlik endişelerine karşılık bulma ve Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenliği sağlayarak DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını engelleme kararlılığımızı göstermektedir."

Örgüte mesaj

Açıklamasında, ismini zikretmeden SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'ya da atıfta bulunan Pentagon Sözcüsü, "(DEAŞ Karşıtı) Koalisyonun ve ortaklarının DEAŞ'ın kalıcı şekilde ortadan kaldırılması hedefine odaklanmasını istediklerini" de sözlerine ekledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile 21 Ağustos'taki telefon görüşmesinde, güvenli bölgeye ilişkin planın birinci aşamasının başlamasına yönelik mutabakata varıldığını açıklamıştı.

Akar, güvenli bölgenin, takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının planlandığını ifade etmişti.

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi" açıklamasını yapmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 13:39
  1. Sean Robertson
  2. YPG
  3. ABD
  4. güvenli bölge
  5. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)

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