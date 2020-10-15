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Korona Virüs Türkiye resmen duyurdu! Dünyada bir ilk başarıldı
Korona Virüs

Türkiye resmen duyurdu! Dünyada bir ilk başarıldı

Türkiye koronavirüs aşısında dünyada bir ilki gerçekleştirerek, ölü virüsten bin yerli aşı üretmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:11:00 -
Türkiye resmen duyurdu! Dünyada bir ilk başarıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Faz-1 denemelerine başlandığını açıkladığı yerli aşılarla ilgili çalışmalarda ilginç ayrıntılar var. Yerli aşıda yaşanan son gelişmelere göre, 14 kuruma verilen aşı izinlerinden ikisinin öne çıktığı, ölü virüsten üretilen bin yerli aşının denemelerde kullanılacağı belirtiliyor.

 

Hürriyet'in haberine göre öne çıkan iki aşı çalışması var. Bunlar da Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin yönettiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve Prof. Dr. Hakan Akbulut’un başkanlığında Ankara Tıp Fakültesi’nde yürütülen aşı çalışmaları.

Sonuçlar en erken 5 ay sonra

İnsan üzerindeki Faz-1 denemesi için iki kez aşılama yapılacak, ardından test aşamasına geçilecek. Bu 1.5 aylık bir süre alacak. Ölü virüsten üretilen bin deneme aşısı, ikinci fazda devreye girecek. 1.5 ay sonra sonuçları alınacak. Ardından Faz-3’e geçilecek, 2 ay sürecek bu testteki denek sayısı 10 bine ulaşacak.

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