Türkiye rakibi belli ol | Türkiye'nin rakibi kim?
2022 Dünya Kupası Play-Offlarında mücadele edecek olan Türkiye'nin rakibi belli oldu. Peki, Türkiye'nin rakibi kim?
A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası yolunda play-off turu oynayacak. Merakla beklenen kura çekimi FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde gerçekleşti. Peki, Türkiye'nin rakibi kim oldu?
Türkiye rakibi belli ol | Türkiye'nin rakibi kim?
Kura çekimi saat 19.00'da başladı. Kura çekimi sırasında sayga sık sık güncellenecektir.
Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.
Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.