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Spor Türkiye rakibi belli ol | Türkiye'nin rakibi kim?
Spor

Türkiye rakibi belli ol | Türkiye'nin rakibi kim?

2022 Dünya Kupası Play-Offlarında mücadele edecek olan Türkiye'nin rakibi belli oldu. Peki, Türkiye'nin rakibi kim?

Yeniakit Publisher
2021-11-26 19:06:00 -
Türkiye rakibi belli ol | Türkiye'nin rakibi kim?

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası yolunda play-off turu oynayacak. Merakla beklenen kura çekimi FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde gerçekleşti. Peki, Türkiye'nin rakibi kim oldu?

Türkiye rakibi belli ol | Türkiye'nin rakibi kim?

Kura çekimi saat 19.00'da başladı. Kura çekimi sırasında sayga sık sık güncellenecektir. 

Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.

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