Türkiye Ragbi Federasyonundan Rektör Savaşan’a plaket

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Türkiye Ragbi Federasyonu Korumalı Futbol Teknik Kurul Üyesi Doç. Dr. Cenk Yavuz’u ağırladı.

Türkiye Ragbi Federasyonu Korumalı Futbol Teknik Kurul Üyesi Doç. Dr. Cenk Yavuz, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan adına Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’a teşekkür plaketi takdim etti. Federasyon Başkanı Pazan’ın teşekkür mesajını Rektör Savaşan’a ileten SAÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Cenk Yavuz, Rektör Savaşan’ın ilgi ve desteklerinin camiada takdirle karşılandığını söyledi. Doç. Dr. Yavuz, “Sayın Rektörümüz sezon boyunca tamamı üniversitemiz öğrencilerinden oluşan takımımız Tatankalar’ın yanında oldu, desteklerini esirgemedi. Gerek iç saha müsabakalarını izlemeye gelişi, gerekse müsabakalarımızla ilgili paylaşımları ve destek mesajları camiada çok ilgi gördü. Hacettepe Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi arasında oynanan Türkiye Korumalı Futbol 2. Ligi Finaline kendisinin olur ve destekleriyle Sakarya Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Kendileri de müsabakaya katılarak korumalı futbola ve spora olan desteklerini bir kez daha gösterdiler. Federasyon Başkanımız da korumalı futbolun altyapısını ve asıl nüvesini oluşturan devlet üniversitelerinin ve yöneticilerinin ilgisini çok önemsiyor. Bu nedenle kendisi Sayın Hocamıza bu plaket vasıtasıyla şükranlarını iletti ve uzun süreli iş birlikleri yapma temennisinde bulundu” dedi.