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Türkiye Polis Emeklileri Derneği Genel Başkanı Acar: “Çok yakında 3600’ün müjdesini vereceğiz"

Türkiye Polis Emeklileri Derneği Genel Başkanı Mustafa Acar, "Yetkili arkadaşlara dosyaları verdik.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:44
Türkiye Polis Emeklileri Derneği Genel Başkanı Acar: “Çok yakında 3600’ün müjdesini vereceğiz"

Türkiye Polis Emeklileri Derneği Genel Başkanı Mustafa Acar, "Yetkili arkadaşlara dosyaları verdik. Bir sefere mahsus olmak üzere tahsil gözetmeksizin 3600’ü çıkarmaları için ne mümkünse yaptık. Söz ve güven aldık. Çok yakında onun da müjdesini vereceğiz” dedi.


Türkiye Polis Emeklileri Derneği Samsun Şubesince istişare toplantısı gerçekleştirildi. Polisevinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Türkiye Polis Emeklileri Derneği Samsun Şube Başkanı Sadık Aydın, Türkiye genelinde 5-6 yıldan beri merdivenaltı derneklerin oluştuğunu söyledi. Türkiye’de kamu yararına çalışan iki tane dernek olduğunu belirten Aydın, "Bunların bir tanesi Kızılay, diğeri ise Polis Emeklileri Derneği. 1948 yılında kurulduk ve 1960 yılında kamu yararına dönüşümünde Bakanlar Kurulu kararında Adnan Menderes’in imzası var. Fakat bugüne kadar ne yazık ki ne derneğimizin gücü ne de varlığı hiçbir mensubumuza tanıtılmadı. Sayın genel başkanımız vermiş olduğu hizmetlerle derneğimizin gücünü tüm Türkiye genelinde kanıtlamıştır” diye konuştu.



"34 tane tane şubemize harika mülk aldım"


Türkiye Polis Emeklileri Derneği Genel Başkanı Mustafa Acar ise "18 yıl önce geldiğinde derneğin kasasında 4 bin 500 lira borç vardı. Derneğin bütün malları gitmiş. Bu vaziyette ben derneği aldım. Şu anda ise 41 şube var. 34 tane tane şubemize harika mülk aldım. Bütün arkadaşlarımız orada huzurla oturuyor" şeklinde konuştu.



"Yetkili arkadaşlara dosyaları verdik"


3600 ek gösterge konusuna da değinen Acar, "20 gündür Ankara’da yetkili arkadaşlarla Meclisin kapısında yatıyoruz. Dosyalarımız elimizde bütün partilerin grup başkanları, bütçe komisyon başkanı ve başkanlarını teker teker dolaştık. 3600 konusunda mağdur olduğumuzu, birçok emeklinin perişan olduğunu ve bütün bu zorlukları dilimiz döndüğünce yüz yüze görüştük. Yetkili arkadaşlara dosyaları verdik. Bir sefere mahsus olmak üzere tahsil gözetmeksizin 3600’ü çıkarmaları için ne mümkünse yaptık. Söz ve güven aldık. Çok yakında onun da müjdesini vereceğiz” açıklamasında bulundu.


Konuşmaların ardından Sadık Aydın, Mustafa Acar’a plaket takdim etti. Ayrıca, Trabzon’dan gelen genel kurul üyeleri Acar ve Aydın’a, isimlerinin yazılı olduğu Vakfıkebir ekmeği verdi. Toplantıya ayrıca Türkiye Polis Emeklileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Doğan Şimşek, EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim ve çok sayıda Türkiye Polis Emeklileri Derneği üyesi katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:44
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