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Türkiye, PKK'lı teröristle sözde "eylem planı"nın imzalandığı BM Cenevre Ofisi'ne ve ülkeye giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:31
Türkiye, PKK'lı teröristle sözde "eylem planı"nın imzalandığı BM Cenevre Ofisi'ne ve ülkeye giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi
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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:31
  1. BM
  2. Cenevre
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