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Türkiye Petrolleri'nin Ataşehir istasyonu açıldı

21 Haziran 2019 Cuma 14:17
Türkiye Petrolleri'nin Ataşehir istasyonu açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Petrolleri'nin (TP) ilk şirket operasyonu olan akaryakıt istasyonu açıldı.

Ataşehir'de bulunan istasyonun açılışı törenine, TP Genel Müdürü Çağdaş Demirağ ve çok sayıda davetli katıldı.

TP'nin ilk şirket operasyonu olma özelliğini taşıyan istasyonda, market, cafe, ücretsiz yağ değişimi ve elektrikli araçlar için şarj ünitesi gibi çeşitli hizmetler bulunuyor.

Bir araç kiralama noktasının da yer alacağı istasyon, 9 akaryakıt ve 2 LPG adasıyla günde ortalama 2 bin araca hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Enerji AŞ'den ihale yoluyla 5 yıl süreliğine alınan istasyonun işletmesini TP tarafından kurulan Türkiye Petrolleri İstasyon İşletmeleri AŞ gerçekleştirecek.

Yaklaşık 300 bin dolar yatırım yapılan istasyondaki konseptin, şirketin diğer istasyonlarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

TP, İstanbul, İzmir, Ankara ve Bodrum başta olmak üzere işletmesini üstleneceği 7 istasyonu daha bu yıl sonuna kadar hizmete almayı planlıyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:17
  1. akaryakıt
  2. TP
  3. Türkiye Petrolleri'nin Ataşehir istasyonu açıldı

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