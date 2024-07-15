Türkiye Petrollerini satın alan şirketle ilgili şok iddia! Rusya apar topar Türkiye'den yardım istedi

Türkiye Petrollerini satın alan Zeren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Zeren bir şirketi üzerinden, Rus Bankasından toplamda 20 milyar TL kredi kullandı.

Ancak iddiaya göre Moskova Kredi Bankası, bugüne kadar verdiği kredilerin ödemesini alamadı. Geçen yıl Temmuz ayında ise Moskova Kredi Bankası, alacaklarını Rus firması Akida’ya devretti. Bu firma da Mustafa Yiğit Zeren’in şirketinden parayı tahsil edemeyince şikayetçi oldu.

Odatv'de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Mustafa Yiğit Zeren hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçlaması yapan Rus şirketi soruşturma açılmasını istedi. Zeren Holding, Türkiye Petrolleri’ni 593 milyon dolara satın almıştı.

İddiaya göre Mustafa Yiğit Zeren’in ortağı olduğu belirtilen “Mostrade” isimli şirket Moskova Kredi Bankasıyla yaptığı kredi sözleşmesinde Mustafa Yiğit Zeren’in ortağı olan şirket tedarikçilerden petrol alacak, bu petrolü son alıcıya satacak, Moskova Kredi Bankası da tedarikçilere petrolün bedelini akreditif yolu ile verecekti. Yani banka, kendi şubelerinden birinde ya da bir başka bankada, şirket için kendi yükümlülüğü altında kredi açarak ödeyecekti.

53 milyar 200 milyon Ruble

Şikayetçi Rus firmasının iddiasına göre Mustafa Yiğit Zeren’in ortağı olduğu Mostrade şirketi adına çekilen kredinin 53 milyar 200 milyon Ruble olduğu belirtilirken, Banka tarafından kredi sözleşmesi kapsamında ayrıca Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Ticari Tahkimi’ne başvuruldu. Mustafa Yiğit Zeren’in ortağı ve genel müdürü olduğu Mostrade aleyhine de ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararları verildi. Mostrade firmasının tahkim başvuru dilekçelerini yanıtsız bıraktığı ve hiçbir cevap vermediği de ileri sürüldü.

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Rus firması şikayetinde “500 milyon dolara yakın bir parayı ele geçirmiş olup, yurtdışından gelen bu parayı farklı yollar ile örgütlü bir şekilde farklı kanallara, şahsi hesaplara, akrabalarına ve arkadaşlarına yasa dışı yollarla ve gerçek dışı işlemlerle aktarmışlardır” ifadeleri kullanıldı.

500 milyon dolarlık kredi

Şikayette Zeren Holding’in de adı geçirilerek şunlar aktarıldı:

“Şikayet edilen kişilerin kendilerini petrol ticareti yapan bir şirket olarak gösterdikleri, Rus Moskova Kredi Bankasından 500 milyon Doların üzerinde parayı kredi işlemi adı altında aldıkları, daha sonrasında ise kayıplara karıştıkları anlaşılmaktadır. Mostrade şirketinin internet sitesi olan https://www.mostrade.com/ sitesine girildiğinde de 404 kod ile sayfa bulunamadı uyarısı vermektedir.”

"Aynı adreste Zeren Holding var"

“Ayrıca Google üzerinden de bu işyerinin geçici olarak kapalı olduğu bilgisi bulunmaktadır. Buna karşın aynı adres içerisinde Zeren Group Yatırım Holding A.Ş. bulunduğu https://www.zerengroup.com/tr/iletisim.php web sitesi adresi üzerinden görülmektedir. Söz konusu grup içerisinde yönetici olarak Mustafa Yiğit Zeren ve akrabalarının bulunduğu görülmektedir. Mustafa Yiğit Zeren ile bir aradaki bu kişiler tesadüfen bir araya gelmiş kişiler değildir.

Şüphelilerin 500 milyon doların üzerinde bir parayı ödememek suretiyle, Mostrade içini boşaltmaları, bu parayı ve buna ilişkin varlıkları sahte işlemler ile kendi akrabaları, arkadaşları ve şirketlerine aktarmaları ve söz konusu bağlantılar açıkça organize bir örgüt bulunduğunu, örgütlü bir dolandırıcılık yapıldığını, örgütlü bir şekilde sahte işlemlerle 500 milyon doların buharlaştırıldığını açıkça göstermektedir.”

Suç duyurusu dilekçesinde başta Mustafa Yiğit Zeren olmak üzere şüpheliler hakkında mal varlığının dondurulması, tutuklama ve yurt dışına çıkış yasağı konma tedbirlerinin uygulanması istendi.