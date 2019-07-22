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Türkiye Petank 1.Lig şampiyonu Mersin oldu

Adıyaman’ın ev sahipliğinde 19-21 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Bocce Bowling Federasyonu Başkanlığı tarafından yapılan ve 2019 yılı faaliyet programında yer alan “15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Petank 1.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:52
Türkiye Petank 1.Lig şampiyonu Mersin oldu

Adıyaman’ın ev sahipliğinde 19-21 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Bocce Bowling Federasyonu Başkanlığı tarafından yapılan ve 2019 yılı faaliyet programında yer alan “15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Petank 1.Lig Şampiyonasında Birinciliği Mersin Toroslar Belediye Spor Kulübü elde etti.


Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, ikinciliği Mersin Alsancak Gençlik ve Spor Kulübü ve Üçüncü Bursa Spor Kulübünün elde ettiği müsabakalarda 3 gün boyunca mücadele eden sporcuların centilmenlik ruhu içerisinde mücadele ettiğini söyledi.


Merkez Sümerevler Atletizm Pisti Bocce Sahasında “15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Petank 1.Lig 3.Etap Final Müsabakalarına 10 ilden 16 takım 100 sporcu Türkiye Petank 1.Ligine çıkmak için mücadele ettiğini belirten Müdür Keleş, “İlimizde gerçekleştirdiğimiz büyük spor organizasyonları ile yüzlerce sporcuyu misafir ediyoruz. Gençlerimiz hem madalya için yarışıyor hem de kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ediyor. Ben yarışmalara katılan ve 10 farklı ilden gelen 16 takım ve sporcularımıza teşekkür ediyor, derece yaparak madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum. Ayrıcı bu büyük organizasyonun ilimizde gerçekleşmesine destek veren federasyon başkanımıza teşekkür ederim. Kendisi her zaman Bocce, Bowling ve Dart organizasyonlarımıza tam destek vermektedir” diye konuştu.


Dereceye giren sporcuların kupa ve madalyalarını Adıyaman Vali Yardımcıları Adem Kaya ve Bedir Deveci, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken, Türkiye Bocce Bowling ve Bowling Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Mutlu Türkmen ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş teslim etti.


Adıyaman’da gerçekleştirilen bu güzel organizasyondan dolayı Türkiye Bocce Bowling ve Bowling Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Mutlu Türkmen il protokolüne teşekkür plaketi verdi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:52
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