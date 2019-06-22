0553 313 94 23

"Türkiye, patates üretiminde dünyada ilk 10'da"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Türkiye, her zaman patates üretiminde dünyada ilk 10 içerisinde. Kendi iç piyasasına yeteri kadar patates sağlayan Türkiye, tohumdaki yerli ve milli atakla, dış pazarda da önemli bir yere sahip olmak için çalışıyor"

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:18
"Türkiye, patates üretiminde dünyada ilk 10'da"

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye, her zaman patates üretiminde dünyada ilk 10 içerisinde. Kendi iç piyasasına yeteri kadar patates sağlayan Türkiye, tohumdaki yerli ve milli atakla, dış pazarda da önemli bir yere sahip olmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de yılda 4,5 milyon tondan fazla patates üretimi yapılıyor ve kişi başına 48 kilogram patates tüketiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2005 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar ile yerli tohuma dair ıslah çalışmaları yapılarak 10 çeşit yerli tohum, ülke pazarına kazandırıldı. Aralarında ilk yerli ve milli patates çeşidi "Nahita"nın da olduğu söz konusu 10 çeşit tohumun 6'sının satışı ve özel sektöre devri gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin her zaman patates üretiminde dünyada ilk 10'da olduğunu vurguladı. Pakdemirli, "Kendi iç piyasasına yeteri kadar patates sağlayan Türkiye, tohumdaki yerli ve milli atakla, dış pazarda da önemli bir yere sahip olmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

- Yerli ve milli patates "Nahita"da hasat başladı

Patateste, yerli ve milli bir çeşit olarak yer alan "Nahita" ilk kez turfanda üretim merkezi Adana'da hasat ediliyor.

Hasat etkinliğine Hollanda, Fransa, Almanya, İngiltere, Bangladeş, Pakistan, Çin, Hindistan, Filistin gibi pek çok ülkeden de katılımcılar gelerek "Nahita"yı inceledi. Bu sayede yurt dışından gelen katılımcılar yerli ve milli çeşidi diğerleriyle kıyaslama şansı da buldu.

Adını Niğde'nin antik çağlardaki isminden alan "Nahita"; erkenci, yemeklik tüketimine uygun ve oldukça verimli bir çeşit olarak dikkati çekiyor. Satın alınan firma tarafından Sivas'ta tohumluk ve sertifikasyon işlemleri devam eden "Nahita"nın uluslararası platformda 16 ülkeden gelen firmalara tanıtımı yapıldı.

"Nahita", sertifikasyon işlemleri bittikten sonra hem çiftçilerle buluşacak hem de ihraç edilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 14:18
  1. Bekir Pakdemirli
  2. Nahita
  3. Patates
  4. Tarım ve orman Bakanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen bir böcek türü
    1. Kendi ağırlığının 850 katını..
    2. MİAD Sevgi Evleri’nden ele emeği..
    3. Öğrenci Konseyi Başkanı Uysal’dan sert..
    4. Makine halısı üretiminin merkezi..
    5. "Camianın gerçeklerle yüzleşmesi..
    6. GÜNCELLEME - Kamboçya'da çöken..
    7. Yalnız yaşayan kadının evinden 8..
    8. İngiltere'den İran'a ziyaret
    9. Göreve giderken aracıyla takla atan..
    10. FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına..
    11. Babakale köyünün tek seramikçisi
    12. Lise öğrencilerinden mezuniyet coşkusu
    13. Panathinaikos’ta Rick Pitino dönemi..
    14. Kütahya’dan derece ile döndüler
    15. Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı
    16. Denizli'de suç örgütü liderine operasyon
    17. Özbekistan’da çıkan doğalgazı 146..
    18. Vefat eden uzman çavuş, son..
    19. Freni boşalan sürücüsüz otomobil..
    20. Barzani, Türkmen temsilcileriyle bir..
    21. Trabzon'daki sağanak
    22. Tufan Usta güvercinleri elleriyle..
    23. İstanbul seçimleri dünyaca ünlü..
    24. MTDF’den Mardin’in kalkınmasına destek
    25. Tarihi Çin bahçelerine turist akını
    26. Okçular Yenişehir’de buluştu
    27. "CHP, işçilerin hangi sendikaya üye..
    28. Minik öğrenciler, hayvanları ziyaret..
    29. Türkiye’de Gezi, Mısır’da Temerrüt!..
    30. Mersin’de parklar renkleniyor
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!