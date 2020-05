Türkiye parlamenter sistemi görmedi mi?

Parlamenter sistemi hemen hepimiz yaşamış insanlarız.

Türkiye’de yaşanan parlamenter sistemi savunmak akıl işi değildir. Niye değildir? Diye sorabilirsiniz. Gelen iktidarların ortalama ömürleri bir buçuk yıl ya da iki yıl süreydi. Yahu insaflı olalım ve kinimiz önümüzde gitmesin, birisinde kızdığımızdan veya istemediğimiz zaman adaletten ve doğruluktan sapmayalım. Bugün bir okulun müdürlüğüne atanan bir öğretmen bir yıl içinde o okulun yönetimine tam istediği şekilde hakim olamıyor. Bir devleti yönetmek için iki yıl içinde atanan iktidar, Allah için söyleyin ne yapabilir. Yaptıkları neydi. Diğer iktidarın yaptıklarının tersini yapmaya çalışıyorlardı. Yapamadan başka bir iktidar geliyordu. O iktidarında bir sürü sorunu vardı. Milletvekillerin bir sürü istekleri vardı. Adamlarını işe koymaktan ihalelere müdahale etmeye kadar, bir sürü sorunları vardı. İktidar, milletvekillerinin isteklerini dikkate almadığı takdirde bir grup oluşur, onlar iktidarı rahatlıkla düşürebiliyordu. Milletvekilleri kusura bakmasınlar seçilen milletvekillerin önceliği, Millet ve Devletten ziyade kişisel ve grupsal istekleridir. Tüm milletvekilleri böyledir demiyorum, ama üzülerek söylemek isterim ki Türk siyaset tarihinde bu gibi vakalar çoktur.

Burada birilerini kötüleme amaçlı bu yazıyı yazmıyorum. Milletvekilleri de birer insandır. İstekleri ve arzuları vardır. Sistem buna açık olduğu zaman fırsatları her insan değerlendirmek ister.

Bugün Başkanlık sistemi Milletvekillerimiz gerçek görevi olan kanun yapma, İktidarın meclise gelen önerilerini tartışmak ve doğrusuna karar verme işlevini görüyorlar. Eskiden milletvekili iş takibinden başka iş göremeyecek haldeydi, takip ettiği işlerde nasıl yürütülüyordu, orası da ayrı bir sorun.

Bu sistem Türkiye’de yeni olmasına rağmen bence bugün herkes bu sistemi savunuyor. Niye savunuyor? Onun açıklamasını yapayım. Dün Türkiye’nin idare şeklinin Mısır’dan farkı yoktu. Yani her şeyimiz ABD’nin iki dudağı arasındaydı. İstemediği iktidarı fazla başta bırakmazdı. Ya da milletvekilleriyle o iktidarı düşürüyordu, ya da başka kurumları devreye sokarak darbe yapılıyordu. Parlamenter sitemi savunanlara soruyorum “siz darbeleri mi özlediniz, Allah için söyleyiniz. Bu Sistem olmamış olsaydı sittinsene şehir hastaneleri yapılabilir miydi?.”

Bugünkü iktidar Şehir hastaneleri yaparken iktidarı bir taşa tutmadılar yahu, önünü görmeyen ve ya kendi grupsal menfaatini ön plana alan ve buna imkan veren bir sistemle sizler nasıl ülkenizi geliştirebilirsiniz? Maalesef o sistemde hiçbir iktidar istediği çalışmayı yapamadı.

Türkiye bütçesinde merkezi sistem bütçesinin ön plandan olması tüm toplumun o bütçeden faydalanması sağlanır. Bir bütünlük arz edilir. Bu virüs salgınında eğer Sağlık Bakanlığına diğer kurumlar ve bağışlar olmamış olsaydı, hele şehir hastaneleri olmamış olsaydı, Süper güçlerin uğradığı rezaletin on katını bizler yaşayacaktık. Tüm sorumluluk merkezi idaredeyse tüm yetkileri de onda olması gerekir, her belediye milletten bağış toplarsa ne olur. Bir curcuna olur. Kimi bütçeyi dağa yönlendirir kimi de bağa, açıkça muhalefet iktidarın zayıf kalmasını ve tökezlemesini istiyorsa, belediyesi de aynı görüşte olacaktır. Devletin toplattığı bağışlar, Sağlık Bakanlığına ve bu corona virüsle yapılan mücadelesinde kullanılan malzemelere aktarılmaktadır. Bu malzemelerde Türkiye’nin her iline gönderilmektedir. Bu kadar basit. Yapılan iyi işleri görmek Türkiye’nin faydasınadır. Çalışanları da motive etmiş olursunuz. Sevdiğim bazı yazarlar da bu sistemi savunuyorlar.. Ama yazarlar da kusura bakmasınlar futbol takımı gibi olmuştur. Allah sonumuzu hayır eylesin. Bu ramazanda zamanımı aslında bu yazıya vermeyecektim. Ancak gördüğümüz her yanlışı ve haksızlığı yapabildiğimiz kadarıyla dile getirmek vatandaşlık görevimizdir. Bu anlayışla bu yazıyı yazdım. Kusura bakmayın.

Evde kalın sağlıkta kalın Türkiyem.