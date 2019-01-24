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Türkiye-Pakistan Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma İstişare toplantısı

24 Ocak 2019 Perşembe 23:35
Türkiye-Pakistan Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma İstişare toplantısı

ANKARA (AA) - Türkiye-Pakistan Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma İstişare toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, altıncısı Ankara'da gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Alper Coşkun başkanlığındaki heyet ile Pakistan adına Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdürü Muhammed Kamran Akhtar katıldı.

Tarafların yayılmacılık karşıtı ve silahsızlanma konusunda görüş alışverişinde bulunduğu toplantıda, bölgesel ve küresel gelişmelerin silahsızlanma üzerindeki etkileri ele alındı.

Taraflar, uluslararası platformlarda ortak çıkarlar doğrultusunda iş birliği ve koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Pakistan heyeti ayrıca Pakistan'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Nükleer Tedarikçiler Grubu (NSG) üyeliğine verdiği destek nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 23:35
  1. Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü Alper Coşkun
  2. pakistan
  3. Pakistan Türkiye İlişkileri
  4. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)

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