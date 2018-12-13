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Türkiye-Pakistan kardeşliği Suriye'ye uzandı

- Kilis Valiliği, AFAD ve Pakistan Baitusselam Derneğince Suriye'de toplam 130 derslikli 9 okulun açılışı yapıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 20:51
Türkiye-Pakistan kardeşliği Suriye'ye uzandı

AZEZ (AA) - Kilis Valiliği, AFAD ve Pakistan Baitusselam Derneğince Kilis'in karşısında Suriye topraklarında bulunan Azez'de toplam 130 sınıflık 9 okulun açılışı gerçekleştirildi.

Kilis Valiliği ve Pakistan Baitusselam Derneği arasında AFAD'ın koordinasyonunda imzalanan protokol uyarınca Azez'deki İman Kampı'nda 130 sınıflık 9 okulun açılışı yapıldı.

Açılışlara Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, Kilis Müftüsü Abdurrahman Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Gaziantep AFAD Müdürü Bekir Şen, Kilis AFAD Müdürü Mustafa Eser ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Açılışı yapılan okullara Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü sıra, masa, tahta ve soba temin ederken, İHH İnsani Yardım Vakfı da oyun parkları ihtiyacını karşıladı.

AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, katılımcılara faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Dersliklerdeki öğrencilere Kızılay'ın hazırladığı hediyeler dağıtıldı.

Palakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "8 yıldır hem Türkiye'de yaşayan hem de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerindeki binlerce Suriyelinin, dünyanın en cömert ülkesi Türkiye olarak yanında yer aldık." dedi.

Palakoğlu, okulların kardeş ülke Pakistan Baitusselem Derneği ile yapıldığını, Suriye'de çalışmaların kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yürütüldüğünü anlattı.

Kilis Vali Yardımcısı Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız 130 derslikli 9 okuldan birindeyiz. Burada bin öğrenci eğitim görecek." dedi.

Proje tamamlandığında yaklaşık 10 bin öğrencinin, çadırdan dönüştürülecek konteynerlerde eğitim göreceğini aktaran Erdoğan, bölgede sadece okul projeleri yürütmediklerinin altını çizdi. Erdoğan şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı okullara iç mefruşat desteği sağladı. Ayrıca İHH İnsani Yardım Vakfı oyun parkı kurdu. Emeği geçen tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederim. Bu bir ekip çalışması. Suriye'de ihtiyaç çok fazla, elimizden geldiği kadar yaraları sarmaya tüm kamu ve kuruluşlarla devam edeceğiz."

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 20:51
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