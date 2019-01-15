0553 313 94 23

Türkiye Özbekistan’da en çok şirket kuran ikinci ülke oldu

Türkiye, 2018 senesinde Özbekistan'da 364 şirket kurarak ülkede yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler arasında Rusya'nın ardından 2'nci oldu.

15 Ocak 2019 Salı 12:30
Türkiye Özbekistan’da en çok şirket kuran ikinci ülke oldu

Türkiye geçen yıl Özbekistan’da yabancı sermayeli en çok şirket kuran ülkeler arasında yer aldı.     

2018'de Özbekistan’da kendi sermayesi ile 364 şirket kuran Türkiye, yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı. 

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamada, 2018 yılında ülkede yabancı sermaye ile kurulan işletmeler hakkında bilgi verildi.     

Buna göre, 2017 yılında ülke genelinde yabancı sermayeli 863 işletme kurulurken, bu rakam geçen yıl yüzde 37 artışla 2 bin 385'i oluşturdu. Böylece, 1 Ocak itibarıyla ülkedeki yabancı sermayeli şirketlerin toplam sayısı 7 bin 560’a ulaştı.

Rusya zirveye oturdu

2018 sonuçlarına göre, Özbekistan’da en çok işletme kuran ülkeler arasında 428 şirket ile Rusya ilk sırada yer alırken, 364 şirket kuran Türkiye ise bu sıralamada ikinci oldu. Bu dönemde Çin sermayesi ile 351, Kazak sermayesi ile 246, Güney Kore sermayesi ile ise 161 şirket kuruldu.     

2018'de en çok şirket kuran diğer ülkeler arasında Afganistan, Hindistan, Almanya, Ukrayna ve Azerbaycan da yer aldı.      

Yabancı sermayeli şirketler en çok ülkenin Taşkent, Semerkant ve Harezm bölgelerinde kurulurken, ülkede kurulan yabancı sermayeli işletmeler en fazla sanayi, ticaret, inşaat ve inşaat malzemeleri sektörlerine yatırım yaptı. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 12:30
  1. Özbekistan
  2. şirket kurma
  3. yabancı sermaye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı
    1. İstanbul'da Uyuşturucu ile Mücadele..
    2. KDK’ya başvuru 100 bini aştı
    3. İstanbul Havalimanı Duty Free..
    4. Zimbabve'de petrol fiyatlarındaki..
    5. Türkiye'ye mesaj yolladılar: 15 bin..
    6. Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
    7. İbrahim Tatlıses'in acı günü!
    8. Erdoğan: Türkiye, sınırları içindeki..
    9. NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı..
    10. GRAFİKLİ - Aday belirlemede sona doğru
    11. İshak Alaton’a ‘hakaret’ cezası
    12. İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
    13. Afrika Birliği Zirvesi’nin gündemi..
    14. "Bir arayış insanı: Afet Ilgaz"
    15. İsrail'den Filistinlilere 3 yılda 16..
    16. Dünya Ralli Şampiyonası için geri..
    17. Dolandırıcılardan yeni taktik
    18. Türk şirketler Katarlı yatırımcılarla..
    19. Bakan Varank'tan gençlere müjde
    20. Çaykur Rizespor'da transfer..
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!