Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket kuran ikinci ülke

TAŞKENT (AA) – Türkiye, geçen yıl Özbekistan’da yabancı sermayeli en çok şirket kuran ülkeler arasında yer aldı.

2018'de Özbekistan’da kendi sermayesi ile 364 şirket kuran Türkiye, yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler arasında ikinci oldu.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamada, 2018 yılında ülkede yabancı sermaye ile kurulan işletmeler hakkında bilgi verildi.

Buna göre, 2017 yılında ülke genelinde yabancı sermayeli 863 işletme kurulurken, bu rakam geçen yıl yüzde 37 artışla 2 bin 385'i oluşturdu. Böylece, 1 Ocak itibarıyla ülkedeki yabancı sermayeli şirketlerin toplam sayısı 7 bin 560’a ulaştı.

2018 sonuçlarına göre, Özbekistan’da en çok işletme kuran ülkeler arasında 428 şirket ile Rusya ilk sırada yer alırken, 364 şirket kuran Türkiye ise bu sıralamada ikinci oldu. Bu dönemde Çin sermayesi ile 351, Kazak sermayesi ile 246, Güney Kore sermayesi ile ise 161 şirket kuruldu.

2018'de en çok şirket kuran diğer ülkeler arasında Afganistan, Hindistan, Almanya, Ukrayna ve Azerbaycan da yer aldı.

Yabancı sermayeli şirketler en çok ülkenin Taşkent, Semerkant ve Harezm bölgelerinde kurulurken, ülkede kurulan yabancı sermayeli işletmeler en fazla sanayi, ticaret, inşaat ve inşaat malzemeleri sektörlerine yatırım yaptı.