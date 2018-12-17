0553 313 94 23

Türkiye-Özbekistan ticaret hacmi 2 milyar dolara yaklaştı

Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi, yılın 11 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 39,4 artarak 1 milyar 930,6 milyon dolara ulaştı- Türkiye, yüzde 6,7'lik pay ile Özbekistan'ın 4. büyük ticari ortağı olmayı sürdürüyor

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:26
Türkiye-Özbekistan ticaret hacmi 2 milyar dolara yaklaştı

TAŞKENT (AA) - Türkiye, yılın 11 ayında 1 milyar 930,6 milyon dolar ile dış ticaretinden yüzde 6,7 pay aldığı Özbekistan'ın 4. büyük ticari ortağı olmaya devam ediyor.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin dış ticaret hacmi, Ocak-Kasım 2018'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,6 artarak 28 milyar 664,7 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde ihracat hacmi yüzde 3,2 azalışla 11 milyar 324 milyon dolar, ithalat ise yüzde 36,8 artışla 17 milyar 340,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın 11 ayında dış ticaret açığı 6 milyar 16,7 milyon dolar düzeyinde olan Özbekistan'ın en büyük ticaret ortağı 5 milyar 677,4 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 19,8'lik pay ile Çin olarak belirlendi.

Rusya 5 milyar 94,1 milyon dolarlık dış ticaret ve 17,8'lik pay ile ikinci, Kazakistan 2 milyar 610,7 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 9,1'lik pay ile üçüncü sırada yer aldı.

Yılın ilk yarısında Özbekistan'ın 4. büyük ticaret ortağı olan Türkiye, ocak-kasım döneminde de 1 milyar 930,6 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 6,7'lik pay ile sıralamadaki yerini korudu.

Özbekistan, ocak-kasım döneminde 810,1 milyon dolar ihracat yaptığı Türkiye'den 1 milyar 120,5 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 16:26
  1. Özbekistan
  2. Özbekistan-Türkiyeilişkileri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    1. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    2. Mahkeme kararını verdi! Franco'nun..
    3. Döviz kurları
    4. "Yurt Dışı Yatırım Endeksi 2018" raporu
    5. Galatasaray'ın rakibi Benfica
    6. Ütü yapmayı kimse sevmiyor
    7. Türk gıda devi iflas etti! Bir devir..
    8. "Turkey Expo by Qatar Fuarı" için geri..
    9. "Türkiye sağlıkta birkaç milyar kişiye..
    10. İstanbul'da çekici skandalı! İçindeki..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana..
    12. Çocuklarda kasık fıtığı
    13. Spor salonu dolaplarından hırsızlık..
    14. Ankara'daki tren kazası soruşturması..
    15. Göztepe, Nazilli Belediyespor maçına..
    16. Ankara'daki tren faciasında ifadeler..
    17. Konya'da yakalanan DAEŞ üyesi..
    18. CHP'den Deniz Baykal açıklaması!
    19. Altın kültürümüz
    20. Bebeğim anadilini öğreniyor
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'