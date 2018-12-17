Türkiye-Özbekistan ticaret hacmi 2 milyar dolara yaklaştı

TAŞKENT (AA) - Türkiye, yılın 11 ayında 1 milyar 930,6 milyon dolar ile dış ticaretinden yüzde 6,7 pay aldığı Özbekistan'ın 4. büyük ticari ortağı olmaya devam ediyor.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin dış ticaret hacmi, Ocak-Kasım 2018'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,6 artarak 28 milyar 664,7 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde ihracat hacmi yüzde 3,2 azalışla 11 milyar 324 milyon dolar, ithalat ise yüzde 36,8 artışla 17 milyar 340,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın 11 ayında dış ticaret açığı 6 milyar 16,7 milyon dolar düzeyinde olan Özbekistan'ın en büyük ticaret ortağı 5 milyar 677,4 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 19,8'lik pay ile Çin olarak belirlendi.

Rusya 5 milyar 94,1 milyon dolarlık dış ticaret ve 17,8'lik pay ile ikinci, Kazakistan 2 milyar 610,7 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 9,1'lik pay ile üçüncü sırada yer aldı.

Yılın ilk yarısında Özbekistan'ın 4. büyük ticaret ortağı olan Türkiye, ocak-kasım döneminde de 1 milyar 930,6 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 6,7'lik pay ile sıralamadaki yerini korudu.

Özbekistan, ocak-kasım döneminde 810,1 milyon dolar ihracat yaptığı Türkiye'den 1 milyar 120,5 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.



