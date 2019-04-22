Türkiye 'otomobil' tercihini yaptı! Dizel-manuel imparatorluğu

Türkiye otomotiv pazarında yer alan 59 markaya ait, tüm sıfır kilometre ile ikinci el araçlara ait bilgileri; şirketler ve tüketicilerle buluşturan Cardata, Türkiye’deki 650 otomobil bayisinde gerçekleşen yaklaşık 3 milyon adet ikinci el araç satışını inceleyerek önemli bir çalışmaya imza attı.

Dizel motor birinci

Cardata’nın Türkiye genelinde yaptığı araştırmaya göre; 2018 yılında ikinci el otomobil satışlarında yüzde 64.5 pay ile en çok tercih edilen dizel motorlu araçlar oldu. Hem şanzıman hem motor tipi baz alındığında ise en çok tercih edilen kombinasyonu dizel motor ve manuel şanzıman oluştururken, bu tip araçların toplam satış içindeki oranı da yüzde 42,3 oldu. Toplam satışlar içinde karoser tercihinde de sedan modeller ise yüzde 42,3’lük pay ile üstünlüğünü korudu.

Sedan açık ara önde

En çok tercih edilen dizel motorlu ve manuel şanzımanlı araçları ise yüzde 22,2 ile dizel motor ve otomatik şanzımanlı araçlar, onları da yüzde 18,8 ile benzinli motor ve manuel şanzımanlı araçlar ve yüzde 16,6’lık oranla benzin motorlu ve otomatik şanzımanlı araçlar takip etti. Cardata’nın “Türkiye’nin İkinci El Haritası”, karoser tipinde de önemli verileri ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre; Türk tüketicisinin öncelikli tercihi yüzde 42,3’lük oranla sedan araç olurken, onu yüzde 30,7 ile hatchback modeller, yüzde 12,7 ile pikaplar ve yüzde 10,6 ile de SUV tipi modeller takip etti.