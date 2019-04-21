Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona erdi

SİVAS (AA) - Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nın finali Sivas'ta tamamlandı.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği, Sivas Belediye Başkanlığı, Bahçeşehir Koleji ve Türkiye Oryantiring Federasyonunun iş birliğiyle gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda başlayan sprint mesafe kategorisi yarışması tarihi kent meydanında sona erdi.

Şampiyonun finali ve ödül töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, şampiyonaya katılan sporcuların kentten güzel anılarla ayrılacaklarını söyledi.

Sivas'ı oryantiring sporuyla tanıştırdıklarını belirten Ayhan, "Yoğun bir sporcu kazandırdık. Oryantiringin temel altyapısı olan haritalandırma, elektronik kayıt sisteminin eğitimi ve altyapılar da Sivas'a kazandırılmış oldu. Bundan sonra da oryantiringin Sivas'ta daha etkin bir şekilde ve daha geniş müsabakalara ev sahipliği yapacak şekilde altyapısını oluşturmuş olduk." dedi.

Yarışmaya katılan sporculara ve destek verenlere teşekkür eden Ayhan, "60 ilden, 132 kulüp ve 2 bin 150 sporcumuz bu yarışmada ter döktüler, başarılı oldular. Hepsini tebrik ediyorum. Bu tür etkinliklerin olması bizi ayrıca sevindirdi." diye konuştu.

Programa, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Bahçeşehir Koleji Sivas Kampüsü Müdürü Ziya Gürsan, kurum müdürleri ve sporcular katıldı.

Konuşmaların ardından kızlar ve erkeklerde çeşitli yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.