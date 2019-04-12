Türkiye, OPPO’nun renkli telefonlarını sevdi

İSTANBUL (AA) - Dünyanın beşinci büyük akıllı telefon markası olan OPPO'nun yenilikçi modelleri, Türkiye'deki kullanıcılardan yoğun ilgi gördü.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, OPPO'nun yenilikçi modelleri, Türkiye'deki kullanıcılar tarafından çok sevildi. 40'tan fazla ülkede ve bölgede hizmet veren OPPO’nun Türkiye operasyonu, kendi bölgesindeki en iyi satış performansını gösterdi.

OPPO’nun başarısında, markanın yenilikçi teknolojilerinin yanı sıra tasarım vizyonu da etkili oldu. OPPO’nun RX17 Pro, RX17 Neo ve AX7 modelleri kullanım deneyimini zenginleştiren özellikleri ile birlikte sıra dışı renkleriyle pazarın gözde modelleri arasına girdi. Ürünler satış kanallarında müşterilerle buluşmaya başladıktan kısa süre sonra beklentilerin üstünde bir ilgiyle karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, "Pazara girmeden önce yaptığımız detaylı pazar analizi, güçlü yerel ekibimiz ve yatırımlarımızla, OPPO Türkiye olarak bölgedeki en başarılı ülke konumuna ulaştık." ifadelerini kullandı.

Dünyada damla ekrana ve ışıltılı gövde tasarımına sahip ilk akıllı telefon olan OPPO RX17 Pro, aynı zamanda dünyanın en hızlı Süper VOOC şarj teknolojisini sunarak fark yaratıyor. F1.5 / F2.4 akıllı diyafram kamerası ve OIS optik sabitleme özelliği sayesinde gece çekimlerinde mükemmel sonuçlar sağlayan RX17 Pro, “kuzey ışıkları” ve “zümrüt yeşili” renkleri ile premium bir deneyim yaşatıyor.

"Moka kırmızı" ve "yıldız mavisi" renk seçenekleriyle görsel şölen yaşatan OPPO RX17 Neo, kendi segmentinde önde gelen modellerin üzerinde özellikler sunarak kullanıcıların ilgisini çekiyor. RX17 Neo, doğadan esinlenen 6.4 inçlik damla ekranı, 25 MP yapay zeka güzellik kamerası ve 128GB dahili hafıza gibi özellikler ile pazarda ses getirmeye devam ediyor.

OPPO AX7 ise kendi segmentinde ilk damla ekrana sahip model olarak dikkati çekiyor. Sırlı mavi renge sahip ergonomik 3D gövdenin şık ve modern ızgara tasarımı çok beğeniliyor. AX7, 4230 mAh büyük bataryası ve 18 saat normal kullanım pil ömrü sayesinde özellikle genç kullanıcılara ve oyunseverlere hitap ediyor.

OPPO, gelecek dönemlerde de önemli özelliklere sahip farklı modelleriyle Türkiye akıllı telefon pazarının önemli markalarından biri olmaya devam edecek.