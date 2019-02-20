“Türkiye operasyona sıcak bakmıyor”

İdlib’te terör örgütü Heyet Tahrir Üş Şam’ın (HTŞ) birçok noktayı ele geçirmesiyle birlikte operasyon hazırlıkları konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Naim Babüroğlu, “ Türkiye geniş operasyona sıcak bakmıyor” dedi.

Operasyonlara katılmanın sivilleri tehlikeye düşüreceğini iddia eden uzmanlar, sivil kayıpların ortaya çıkacağını düşündükleri için operasyona sıcak bakmıyorlar. Konuyla ilgili Dr. Naim Babüroğlu da, Türkiye’nin de operasyona sıcak bakmadığını söyledi.

“Operasyon için zamana ihtiyaç var”

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Naim Babüroğlu olası operasyonla ilgili şunları kaydetti: "Putin, Soçi Zirvesi’nde, İdlib’e operasyon zorunluluğunu belirtti ve Ruhani’nin de desteğini aldı. İdlib mutabakatından sonra HTŞ’nin kontrol ettiği bölgelerde artış görülünce operasyon ihtimali ortaya çıktı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi Zirvesi’nde, İdlib’deki sürecin devamı konusunda mesaj verdiğini belirten Dr. Babüroğlu: “İdlib’deki HTŞ gibi terör örgütlerinin alanlarını, muhalifler vasıtasıyla kontrol altına alırız. Türkiye, bazı terör örgütlerinin elimine edilmesi, bazılarının da ikna edilmesi için biraz süre istiyor” dedi.

Nokta kara harekâtı ve hava operasyonları

İdlib operasyonunun olasılığını değerlendiren Babüroğlu, “Suriye-Rusya desteğiyle bazı belirlenmiş terör örgütleri bölgelerine nokta kara harekâtı veya hava operasyonları yapılabilir. Suriye ordusu örneğin 7 kilometrelik belirlenen derinlikte, operasyon yapabilir. Burada açılacak güvenli koridorlar yardımıyla siviller emniyetli alana geçer. Diğer bir düşük ihtimal de tüm İdlib’i kapsayacak geniş çaplı operasyon. Bu tür operasyon Türkiye’ye en az 1 milyonluk göç dalgası başlatır. Artı sığınmacı kılığında teröristlerin Türkiye’ye girme tehdidi doğar. Bu nedenle, Türkiye geniş operasyona sıcak bakmıyor."

“Soçi’de 3 lider uzlaştı”

Soçi’de Adana Mutabakatı üzerinde üç liderin uzlaştığına dikkat çeken Babüroğlu, "Adana Mutabakatı, Şam ve Ankara’nın en azından, teknik heyetler düzeyinde iş birliği ve müzakere yolunun açılması anlamına gelir. Bu mutabakat, Suriye ve Türkiye’nin savunma bakanlıkları arasında güvenlik iş birliği komisyonu kurmalarını, güvenlik iş birliği alt komisyonu ve sınır birlikleri komutanlarının zaman zaman görüşmeleri anlamına gelir" dedi.