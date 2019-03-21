0553 313 94 23

"Türkiye onurlu bir duruş sergiledi"

Kuveytli düşünür Tarık es-Suveydan:- "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Müslümanlara ve azınlıklara karşı ırkçı politikaları bu eğilimin artmasına katkı sağladı"- Saldırıya karşı her devletin farklı bir tutumu oldu. Türkiye'nin sergilediği gibi ileri düzeyde tavırlar da vardı. Türkiye onurlu bir duruş sergiledi"- "Mısır ilim, sanat ve eğitimin lideridir ama maalesef arka arkaya yaşadığı despotluk dönemlerinden dolayı bir gerileme yaşadı"- "Cezayir halk hareketi büyük bir örnek. Cezayir halkını selamlıyoruz ve Abdulaziz Buteflika ile Ömer el-Beşir'in halkına kulak vermesini temenni ediyoruz"

21 Mart 2019 Perşembe 12:24
"Türkiye onurlu bir duruş sergiledi"

İSTANBUL (AA) - SUHEYB KALALVE - Kuveytli düşünür Dr. Tarık es-Suveydan, Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen ve 50 Müslüman'ın hayatını kaybettiği terör saldırısının Siyonist ve Batı medyası tarafından körüklenen İslamofobinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'daki saldırıyı teşvik eden dolaylı ve doğrudan etkenler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Suveydan, saldırının Siyonist ve Batı medyası tarafından İslamofobinin körüklenmesinin bir sonucu olduğunu belirterek "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Müslümanlara ve azınlıklara karşı ırkçı politikaları bu eğilimin artmasına katkı sağladı." dedi.

Suveydan, terörist eyleme dünya genelindeki siyaset cephesi ve kamuoyunda gösterilen tepkinin de olumlu bir işaret olduğunu ifade etti.

- "Türkiye onurlu bir duruş sergiledi"

İslam dünyası ile Arap kamuoyunda terör saldırısına güçlü tepkiler verildiğini ve bunun İslami birlik duygusunun delil niteliğinde olduğunu aktaran Suveydan, "Saldırıya karşı her devletin farklı bir tutumu oldu. Türkiye'nin sergilediği gibi ileri düzeyde tavırlar da vardı. Türkiye onurlu bir duruş sergiledi. Kuveyt'te de gıyabi cenaze namazı için camilere genelge gönderildi." bilgisini verdi.

Suveydan, "Yeni Zelanda hükümeti de çok onurlu bir duruş sergiledi. Başbakanın ve Müslüman polis şefinin de basın açıklamalarına baktım, olumlu buldum." dedi.

Yeni Zelanda'nın duruşunun oluşan öfke dalgasını azalttığını, bu duruşun fanatiklerin her yerde bulunduğunu ve saldırının sistematik değil bireysel eylemler olduğunu ortaya koyduğuna işaret eden Suveydan, Yeni Zelanda'daki insanların Müslümanlara sempati mesajları göndermesinin güzel bir davranış olduğunu ifade etti.

Suveydan, "Olaydan dolayı üzüntümüzün çok büyük olmasına rağmen, bu olay Müslümanlar ve İslam'ın çıkarınadır. Belki kötü görünende fayda vardır." diye konuştu.

- "Mısır Arap dünyasının temelidir"

Mısır'ın içinde bulunduğu süreç hakkında da konuşan Suveydan ,"Mısır Arap dünyasının temelidir. Mısır ilim, sanat ve eğitimin lideridir ama maalesef arka arkaya yaşadığı despotluk dönemlerinden dolayı bir gerileme yaşadı. Hala gerileme devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Suveydan, Mısır halkının 25 Şubat 2011'deki umutlarının suya düştüğünü belirterek "Kötüye gidiş artıyor. Allah beklenmedik bir şey göstermediği takdirde yakın gelecekte bir çözüm olduğunu sanmıyorum." sözlerine yer verdi.

İslam aleminin Mısır'a ihtiyacı olduğunu ve Mısır'ın iyiye doğru değişmesi gerektiğine dikkati çeken Suveydan, "Mısır'ın tekrardan öncü olması gerek. Şuanda bölgede herhangi bir rolü yok, böyle olmamalı." şeklinde konuştu.

- "Devrimlerin hedefi yok"

Arap dünyasındaki halk hareketlerine de değinen Suveydan, "Devrimlerin aslında bir hedefi yok, istenilen şey değişiklik. Bizler şiddet istemiyoruz, ülkelerimizin gelişmesini istiyoruz. Siyasilerin halkın yüksek tutkuluları olduğunu anlamasını temenni ediyoruz. Despotluk başarının ve tutkunun önünde bir engeldir." dedi.

Cezayir'deki göstericilere barışçıl bir devrim modeli sunmak için çaba göstermeye davet eden Suveydan, "Cezayir halk hareketi büyük bir örnek. Cezayir halkını selamlıyoruz ve Abdulaziz Buteflika ile Ömer el-Beşir'in (Sudan Devlet Başkanı) halkına kulak vermesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

- Tarık Suveydan kimdir?

Kuveyt'te 1953'te dünyaya gelen Dr. Tarık Suveydan, stratejik planlama ve kişisel gelişim alanlarında yaptığı çalışmaların yanı sıra İslami davet faaliyetleri ile de tanınıyor.

Suveydan'ın, program yaptığı Risale TV kanalından Müslüman Kardeşler’e yakın olduğu gerekçesiyle 18 Ağustos 2013’te programına son verilmiş, kanal ile ilişiği kesilmişti. Tarık Suveydan, Bahreyn'de 14 Şubat 2011'de başlayan muhalif gösterilere destek vermiş, Mısır’da 3 Temmuz 2013’te yapılan askeri darbeye karşı çıkmış, bölge ülkelerinin aksine yapılanın meşru olmadığını dile getirmişti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:24
  1. Tarık es-Suveydan
  2. terör saldırısı
  3. Yeni Zelanda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir Adayı Muhittin Böcek, Manavgat’ta
    1. Büyükşehir Adayı Muhittin Böcek,..
    2. Fenerbahçe'den Ayew'e yeni sözleşme!
    3. Çanakkale Zaferi yapılan sergi ile..
    4. Mendil satan, araba camı silen 23..
    5. Haftanın MVP'si Darüşşafaka Tekfen'den..
    6. Başkan Çerçi’den cumhuriyetin 100...
    7. Küçükçekmece Belediyesi’nden "Down..
    8. İngiliz Financial Times'tan şaşırtan..
    9. Öğretmenler mahsur kalan güvercini..
    10. Burhaniye’de Palyatif ve Yoğun Bakım..
    11. ‘Tebessüm etmemenin’ yasak olduğu kafe
    12. TÜMSİAD üyelerine istihdam destekleri..
    13. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında..
    14. Başkan Adayı Arslan: “Adapazarı..
    15. Didim Belediyesi, Romanlara yeni..
    16. Mavi renge boyanan lahit temizlendi
    17. Âşık Veysel, 46. ölüm yıldönümünde..
    18. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: HDP..
    19. Üniversitelerde nevruz ateşi yandı
    20. "Züccaciyede hareketlenme meydana..
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!