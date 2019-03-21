İSTANBUL (AA) - SUHEYB KALALVE - Kuveytli düşünür Dr. Tarık es-Suveydan, Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen ve 50 Müslüman'ın hayatını kaybettiği terör saldırısının Siyonist ve Batı medyası tarafından körüklenen İslamofobinin bir sonucu olduğunu söyledi.



Yeni Zelanda'daki saldırıyı teşvik eden dolaylı ve doğrudan etkenler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Suveydan, saldırının Siyonist ve Batı medyası tarafından İslamofobinin körüklenmesinin bir sonucu olduğunu belirterek "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Müslümanlara ve azınlıklara karşı ırkçı politikaları bu eğilimin artmasına katkı sağladı." dedi.



Suveydan, terörist eyleme dünya genelindeki siyaset cephesi ve kamuoyunda gösterilen tepkinin de olumlu bir işaret olduğunu ifade etti.

- "Türkiye onurlu bir duruş sergiledi"

İslam dünyası ile Arap kamuoyunda terör saldırısına güçlü tepkiler verildiğini ve bunun İslami birlik duygusunun delil niteliğinde olduğunu aktaran Suveydan, "Saldırıya karşı her devletin farklı bir tutumu oldu. Türkiye'nin sergilediği gibi ileri düzeyde tavırlar da vardı. Türkiye onurlu bir duruş sergiledi. Kuveyt'te de gıyabi cenaze namazı için camilere genelge gönderildi." bilgisini verdi.

Suveydan, "Yeni Zelanda hükümeti de çok onurlu bir duruş sergiledi. Başbakanın ve Müslüman polis şefinin de basın açıklamalarına baktım, olumlu buldum." dedi.

Yeni Zelanda'nın duruşunun oluşan öfke dalgasını azalttığını, bu duruşun fanatiklerin her yerde bulunduğunu ve saldırının sistematik değil bireysel eylemler olduğunu ortaya koyduğuna işaret eden Suveydan, Yeni Zelanda'daki insanların Müslümanlara sempati mesajları göndermesinin güzel bir davranış olduğunu ifade etti.

Suveydan, "Olaydan dolayı üzüntümüzün çok büyük olmasına rağmen, bu olay Müslümanlar ve İslam'ın çıkarınadır. Belki kötü görünende fayda vardır." diye konuştu.

- "Mısır Arap dünyasının temelidir"

Mısır'ın içinde bulunduğu süreç hakkında da konuşan Suveydan ,"Mısır Arap dünyasının temelidir. Mısır ilim, sanat ve eğitimin lideridir ama maalesef arka arkaya yaşadığı despotluk dönemlerinden dolayı bir gerileme yaşadı. Hala gerileme devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Suveydan, Mısır halkının 25 Şubat 2011'deki umutlarının suya düştüğünü belirterek "Kötüye gidiş artıyor. Allah beklenmedik bir şey göstermediği takdirde yakın gelecekte bir çözüm olduğunu sanmıyorum." sözlerine yer verdi.



İslam aleminin Mısır'a ihtiyacı olduğunu ve Mısır'ın iyiye doğru değişmesi gerektiğine dikkati çeken Suveydan, "Mısır'ın tekrardan öncü olması gerek. Şuanda bölgede herhangi bir rolü yok, böyle olmamalı." şeklinde konuştu.



- "Devrimlerin hedefi yok"

Arap dünyasındaki halk hareketlerine de değinen Suveydan, "Devrimlerin aslında bir hedefi yok, istenilen şey değişiklik. Bizler şiddet istemiyoruz, ülkelerimizin gelişmesini istiyoruz. Siyasilerin halkın yüksek tutkuluları olduğunu anlamasını temenni ediyoruz. Despotluk başarının ve tutkunun önünde bir engeldir." dedi.

Cezayir'deki göstericilere barışçıl bir devrim modeli sunmak için çaba göstermeye davet eden Suveydan, "Cezayir halk hareketi büyük bir örnek. Cezayir halkını selamlıyoruz ve Abdulaziz Buteflika ile Ömer el-Beşir'in (Sudan Devlet Başkanı) halkına kulak vermesini temenni ediyoruz." diye konuştu.



