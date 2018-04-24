Türkiye onun cesaretini konuştu! Böyle veda ettiler

Dün Yusufeli ilçesinde derede akıntıya kapılan arkadaşı Ayşe Balcı'yı kurtarmak isterken boğularak ölen Melisa Kazan'ın cenazesi, memleketi Erzurum'un Uzundere ilçesine getirildi. Kazan için ilçenin Çağlayan köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Melisa Kazan'ın ailesi, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken baba Şükrü Kazan da kızının tabutu başında taziyeleri kabul etti. Kazandığı subaylık sınavlarının ardından askeri lisede eğitimine başlayacak olan talihsiz gencin ölüm haberiyle yıkılan arkadaşları ve sevenleri de cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazan, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi.