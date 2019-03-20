ZONGULDAK (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye önümüzdeki 4,5 yıl sıçrama yaşayacak. Yerli ve milli üreteceğimiz 4,5 yıldır. Önümüzdeki 4,5 yıl ekonomide, gürül gürül adımlar atacağımız yıldır. Etrafımızdaki coğrafya dahil olmak üzere huzuru ve barışı getireceğimiz, terörün kökünü kazıyacağımız 4,5 yıldır." dedi.

Soylu, Zonguldak'ta Madenci Anıtı önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, kendisine sert konuştuğu için birilerinin kızdığını söyledi.

"Allah'ınızı severseniz, ne diyeceğim yani İstanbul'daki İmamoğlu gibi PKK'ya mı yatacağım? Bakın burası Karadeniz'dir. Karadeniz’in evladı PKK'ya yamulmaz, PKK'nın celladı olur, celladı." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Şimdi, ne diyecek? Kadın çıkacak diyecek ki, 'Sırtımı PKK'ya, PYD'ye dayadım.' diyecek ve bizi tehdit edecek. Etti mi? Güya etmeye çalıştı. Ne yapacağız? Biz onun sırtını mı sıvazlayacağız yani. Ne demişim? Bu millet adına gereken lafı söylemişim. Şimdi sana dört tane duvar verdik, ister o duvara dayan, ister o duvara dayan. Hangisine dayanırsan dayan. Bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin, büyümesinin önünde kimseye ama kimseye müsamaha göstermeyiz. Dün Eruh'taydım, orada da söyledim. 13-14 yaşındaki kız çocuklarımızı alıp dağlarda o hayvan Karayılan">Murat Karayılan'a, o hayvan Cemil Bayık'a, onların masasına meze yapıp tecavüz edenlerin burunlarından fitil fitil getirmezsek Allah bizden hesabını sorsun. Biz Müslümanız. O çocuklar sadece o coğrafyanın çocukları değil, bizim çocuklarımız. Bizim inancımıza saldırıyorlar, birliğimize saldırıyorlar. Köklerimizden bizi ayırmak istiyorlar, medeniyetlerimizden bizi ayırmak istiyorlar. Kimliksiz yapmak istiyorlar. Bizim buna müsaade etmemiz mümkün değildir."

Soylu, bolücübaşının İmralı'dan serbest bırakılması için 15 vilayette yürüyüş yapılmasının planlandığını aktararak, "Ardından Diyarbakır'a gidecekler. Ne demişiz yani kötü bir şey mi söylemişiz? Ne yapacaklar, Apo'nun İmralı'dan… Ulan sizi yürüten adam değildir be. Yürüyebildiler mi? İstanbul'da Taksim otelinde buluştular, bir adım öte çıktılar. Diyarbakır'da burunlarını çıkarttırmadık, evlerinden çıkamadılar." ifadesini kullandı.





- "Kimseye bu memlekete göz diktirmeyiz"

Terörle mücadele, güvenlik ve asayiş açısından tarihin en önemli noktasında olduklarını vurgulayan Soylu, bugün ülkenin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, her tarafında huzur olduğunu dile getirdi.

Soylu, şimdi başka bir tezgahın ortaya konulmaya çalışıldığını vurgulayarak, "Benim görevim sadece yangın söndürmek değildir. Benim görevim bir olay varsa hemen müdahale etmek değildir sadece. Benim görevim, önceden olabilecekleri görüp milletimi uyandırmak, gerekli tedbirleri alabilmek, gerekli uyarıları ortaya koyabilmektir. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Benden önce de içişleri bakanı vardı, benden sonra da olacak. Bu görevler bize baki değildir. Bizden çok var sevgili Zonguldaklılar bizden çok var ama bilesiniz ki, bu memleketten bir tane var, bir tane. Kimseye bu memlekete göz diktirmeyiz." diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi eleştiren Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyor ki, 'Kürdistan'da biz kazanacağız, eee, batıda da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz.' Şimdi, bitmiyor ki İstanbul, Ankara, İzmir, Adana hepsini sayıyor. Oyların hepsi Cizre'ye, Eruh'a, Silopi'ye selam olacak. Bakın, şunu net bir şekilde söylemek isterim. Bu Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda büyümemesi için hazırlanan bir tezgahın önemli bir parçası ve önemli bir aklıdır. Adam vazgeçmedi ki, adam ardından 2 gün önce canlı yayında dedi ki, 'İmamoğlu kazanacaksa bizim oylarımızla kazanacak. Alacaklarımızı alacağız.' dedi. 'Eğer Ankara'da Mansur kazanacaksa bizim oylarımızla kazanacak, alacaklarımızı alacağız.' dedi. Nerede sözleşme yaptınız, bu sözleşmeyi kiminle yaptınız? Bu sözleşmeyi şehit aileleriyle mi, gazilerle mi, gazi aileleriyle mi yaptınız? Bu sözleşmeyi 13 yaşındaki kızı yanından alınıp da günlerce dövünen o ailelerle mi yaptınız? Kiminle yaptınız bu sözleşmeyi? Kiminle yaptıklarını söyleyeyim. Bu sözleşmeyi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla beraber yaptınız. Bu sözleşmeyi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le beraber yaptılar. Bu sözleşmeyi FETÖ'yle yaptılar, PKK'yla yaptılar. Bu sözleşmeyi Gezi olaylarını kim yapmışsa, 17-25 Aralık'ı kim yapmışsa, 6-7 Ekim'i kim yapmışsa, 15 Temmuz'u kim yapmışsa, döviz operasyonlarını Türkiye'ye kim gerçekleştirmişse onlarla beraber yaptılar. Bu sözleşmeyi ayağını bastığı yerde ot bitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber yaptılar. Ne yapayım söylemeyeyim mi? Bu memleketin evladıyım. Şuramıza geldi, şuramıza. Bize parmak sallayanları Allah bize güç veriyor, kuvvet veriyor, sözümüzü hüküm olarak geçirecek bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz."





- "PKK'dan gözaltına alınmış adamlar listelerinde"

Soylu, Saadet Partisi'nin Adıyaman'da ve Türkiye'nin her yanında HDP ve PKK ile iş birliği yaptığını ancak bunu reddettiklerini söyledi.



"Bal gibi destekliyorlar. Adayınız çıkıyor, PKK işareti yapıyor." diyen Soylu, "Dün Pervari'deydim. PKK, İYİ Parti'nin adayını destekliyor. Bizi uyutacaklar, anlamayacağımızı sanıyorlar. Apo'yu, 'İmralı'dan çıksın.' diye eylem yapmış, açlık grevi yapmış adam listelerinde. PKK'dan gözaltına alınmış adamlar listelerinde. Biz gereğini yaparız, kimse endişe etmesin. Yapmak istediklerini biliyor musunuz? Sadece listelerine almayacaklar. Önümüzdeki 4,5 yıla tezgah hazırlıyorlar." ifadesini kullandı.



Bakan Soylu, hazırlanan tezgah konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu, yerel ve belediye meclislerinde böyle bir şey olduğu andan itibaren telafisi mümkün olmayacak işlerle karşı karşıya kalınacağını dile getirdi.





- "Doğu ve Güneydoğu'da kuş uçurtmuyoruz"



Terörle mücadelede son iki yılda 3 bin 333 teröristi, 3 bin 99 sığınak ve barınaklarını yok ettiklerini vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"O zaman biz bu işi yapmayalım. Size onu sormaya geldim. O zaman terörle mücadeleyi gerçekleştirmeyelim. Biz kime ne anlatacağız, bana bunu söyler misiniz? Bunlar bu iş birliğini yaptıktan sonra şehit Necmettin öğretmene, Aybüke kızımıza ne anlatacağız? Yıllardan beri her şehit ailesini arayıp, 'Başınız sağ olsun.' dediğimde, 'Ey bakan sen bizi teskin etme, ben seni teskin edeyim. Eğer bana ihtiyaç varsa bir oğlum daha var vatana kurban olsun.' diyen adama ne diyeceğiz, bana bunu biri söylesin. Altı aylık çocuğunu kundakta bırakıp şehit olanlara, Bedirhan bebeğe biz ne diyeceğiz? Bir koltuk, bir yer için, afilli afilli dolaşmak için bu ülkede bunun ne olduğunu bilmeyip de bu kervana katılanlar aklınızı başınıza alın. İlk kez terörle mücadelede bu noktaya gelindi. Doğu ve Güneydoğu'da kuş uçurtmuyoruz."





- "Benim ülkem, yarınlara umutla beraber gidecek"

Türkiye'nin önümüzdeki 4,5 yıl sıçrama yaşayacağına dikkati çeken Soylu, "Yerli ve milli üreteceğimiz 4,5 yıldır. Önümüzdeki 4,5 yıl ekonomide, gürül gürül adımlar atacağımız yıldır. Etrafımızdaki coğrafya dahil olmak üzere huzuru ve barışı getireceğimiz, terörün kökünü kazıyacağımız 4,5 yıldır. Bunlara müsamaha göstermeyin. 31 Mart'ta, siz öyle bir imza atın ki bunlara imzanın nasıl olacağını gösterin. Tayyip Erdoğan futbolu biliyor mu? Biliyor. Ayağına top yakışıyor. Siz 4,5 yılda Tayyip Erdoğan'ın ayağına bu topu verin de Kemal Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakının kalesine 90'dan, çatalına çaksın." şeklinde konuştu.

Soylu, Türkiye'nin geleceği umutla beraber karşılayacağını, bunu sağlayacak adımın 31 Mart'ta olduğunu belirterek, Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlara hep beraber ders verilmesi gerektiğini vurguladı.



Uyuşturucuyla mücadeleye değinen Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalamalarını son 6 ay, 1 yıl içerisinde yaptıklarını anlattı.

Soylu, "Bu uyuşturucu satıcılarını da onların ağa babalarını da eğer yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz. Hiç kimse bizden acıma beklemesin. Aile yapımıza, temel değerlerimizin üzerine gelenlere dozer gibi gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de evden hırsızlığın son 2,5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 düştüğünü aktaran Soylu, sadece uyuşturucu, PKK, PYD, FETÖ, DHKP-C'nin değil, hırsızların da iflahını kestiklerini dile getirdi.



Soylu, Türkiye'de 2018 yılında 275 mafya örgütünü çökerttiklerini belirterek, hedeflerinin dünyanın en güvenli şehirlerini Türkiye'de oluşturabilmek olduğunu, bütün bunlarla ilgili adımları attıklarını kaydetti.

Türkiye'yi büyütmek, güçlendirmek ve ülkeye tuzak kuranlara fırsat vermemek için vatandaşlardan destek isteyen Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu seçim Türkiye'ye güç verme, kuvvet verme, birilerini çıldırtma seçimidir. Hepinizin huzurunda Türkiye'de güzel bir ittifak yapıyoruz, Cumhur İttifakı. Hem Recep Tayyip Erdoğan'a hem de Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Zonguldak'ta MHP ile centilmence bir mücadele içerisindeyiz ama Türkiye'de yaptığımız ittifak, herkesi ürkütmüş ve korkutmuş durumda. Onun için inşallah buradaki centilmence mücadele devam edecek."

(Bitti)



