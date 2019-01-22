0553 313 94 23

"Türkiye, önemli bir uluslararası aktör"

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Avrupa ve Avrasya Bölgesel Stratejiler Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Martina Larkin, Türkiye'nin yeni dönemde çok önemli bir rol oynadığını belirterek, "Türkiye, önemli bir uluslararası aktör ve bölgede güçlü bir etkiye sahip. Bu sadece hızlı büyüyen bir G-20 ekonomisi olduğu için değil, aynı zamanda güçlü kültürel, tarihi ve siyasi köklerinin yanı sıra Boğaziçi Köprüsü gibi Batı'yı Doğu'ya veya Doğu'yu Batı'ya bağlayan kendine özgü konumu var." dedi.

22 Ocak 2019 Salı 11:18
"Türkiye, önemli bir uluslararası aktör"

Larkin, WEF'in İsviçre’nin Davos kasabasında bugün başlayan yıllık toplantıları öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, WEF'in Davos'taki yıllık toplantılarının, hayatın bütün alanlarından dünya liderlerini bir araya getiren benzersiz bir platform olduğunu, toplantının, iş insanları ve siyasi liderlerin yanı sıra medya, sanat, akademi ve sosyal girişimcilerden liderlere de ev sahipliği yaptığını anlattı.

Bu yıl 3 binin üzerinde lidere ev sahipliği yapacaklarını ve toplantıların sonuçları konusunda çok iyimser olduğunu ifade eden Larkin, "Bu platform; bu kadar çok lideri çeken, dünyadaki en acil sorunların tartışıldığı ve ortaklaşa çözüm bulma yollarının bulunmaya çalışıldığı benzersiz bir platform... Bunu sunan başka bir platform yok." diye konuştu.

 

- "Dünya Ekonomik Forumu, Türkiye ile daha yakın çalışmayı hedefliyor"

 

Martina Larkin, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan çok taraflı sistemin herkesi etkileyen çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği, gelir eşitsizliği veya insani krizler gibi en acil küresel sorunların çözülememesi, küresel iş birliği için yeni bir çerçeve bulmamızı acil hale getiriyor. 4. Sanayi Devrimi'nin yol açtığı hızlı ve büyük değişikliklerden dolayı çevremizdeki her şeyin temelde dönüşmekte olduğunu unutmamak gerekir. Bu bağlamda, herkes için küresel barışı ve büyümeyi sağlamak için küresel yapıyı yeniden tasarlamaya büyük ihtiyaç var.

Türkiye, bu yeni dönemde çok önemli bir rol oynamaktadır. Birincisi, Türkiye, önemli bir uluslararası aktör ve bölgede güçlü bir etkiye sahip. Bu sadece hızlı büyüyen bir G-20 ekonomisi olduğu için değil, aynı zamanda güçlü kültürel, tarihi ve siyasi köklerinin yanı sıra Boğaziçi Köprüsü gibi Batı'yı Doğu'ya veya Doğu'yu Batı'ya bağlayan kendine özgü konumu var. İkincisi, Türkiye, insani konular dahil olmak üzere birçok küresel konuyu ele almak için diplomatik çabaların yönlendirilmesinde önemli bir rol oynayabilir ve bu yeni dönemde insani krizleri önlemek üzere çok hızlı ve proaktif çözümler bulmak için önemli bir paydaş olabilir. Üçüncüsü de Türkiye, dinamik ve genç nüfusu, girişimci geleneği ve teknolojik gelişime olan ilgisi ile büyük bir potansiyele sahiptir. Bu bağlamda, Dünya Ekonomik Forumu, bilim ve teknolojinin küresel kamu yararına uygulanmasını hızlandırmak için Türkiye ile daha yakın çalışmayı hedefliyor."

 

- "Gelişmekte olan ülkelerin ön saflarda olma şansları var"

 

WEF Avrupa ve Avrasya Bölgesel Stratejiler Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Larkin, Türkiye dahil gelişmekte olan birçok ülkenin çok taraflı kurallara dayalı sistemin avantajlarından yararlandığını ifade ederek, "Nitekim mal ve hizmet ticareti, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişmeleri için önemli bir rol oynamaktadır. Çok taraflılıkla ilgili son zorluklar, küresel ekonomik büyüme üzerinde bir tehdit oluşturuyor. Belirsizlik altında yol almak, ülkeler için büyük bir zorluk oluşturabilir." diye konuştu.

Bugün bir diğer önemli gelişmenin de üretimin hızlı dönüşümü olduğunu vurgulayan Larkin, "Yapay zeka, blok zinciri, nesnelerin interneti, biyoteknoloji ve benzeri yeni teknolojiler üretme ve tüketme şeklimizi değiştiriyor. Bu teknolojiler verimliliği ve rekabet gücünü değiştiriyor. Gelişmekte olan ülkeler, bu dönüşüme ayak uydurabilirse ön saflarda olma şansları var." dedi.

 

- "Bugün Avrupalıları birleştirebilecek bir güven ve değer kriziyle karşı karşıyayız"

 

Martina Larkin, bu yılki toplantıların temasının "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirme" olduğunu hatırlatarak, insan hayatını dramatik bir şekilde değiştirecek 4. Sanayi Devrimi'nin başlangıcında olunduğunu, dünya liderlerinin bu dönüşümle ilgili temel zorlukları ele alması gerektiğine inandıklarını, bu yılki zirvenin de bu yeni döneminin habercisi ve tüm liderlerin daha iyi bir gelecek için birlikte çalışması gereken bir çağrı olduğunu vurguladı.

Larkin, Avrupa'nın, sınırları içinde ve dışında ciddi zorluklarla karşı karşıya bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Avrupa'daki mevcut genç nesiller, Avrupa'dan ne beklediklerine dair çok farklı görüşlere sahip. AB, yıllarca barış ve istikrarın itici gücü oldu. Bugün Avrupalıları birleştirebilecek bir güven ve değer kriziyle karşı karşıyayız. Gençler arasında AB kurumlarına ve demokrasiye olan ilginin endişe verici şekilde azaldığını gözlemliyoruz. Bu, toplumlardaki eşitsizliğin artmasından kaynaklanmaktadır. Popülist sesler, bazı AB ülkelerinde bu artıştan yararlanmakta. Bu da hepimizin ele alması gereken bir başka nokta."

 

- "Davos deklarasyonu, iki ülkeyi savaş eşiğinden döndürdü"

 

 

WEF Avrupa ve Avrasya Bölgesel Stratejiler Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Larkin, ticaret savaşları biçiminde artan korumacılığın, kurallara dayalı küresel sistemin geleceğini tehdit ettiği için büyük zorluk oluşturduğunu vurguladı.

Larkin, söz konusu zorlukların yanında dijitalleşme biçimindeki muazzam değişimler göz önüne alındığında, 4. Sanayi Devrimi'nde ticaretin nasıl görüneceği ve küreselleşmede geride kalanların yeni bir küresel yapıdan nasıl faydalanabileceğinin tartışılması gerektiğini söyledi.

WEF'in diplomaside de "güvenilir" ve "tarafsız" bir platform olmasından gurur duyduklarını ifade eden Larkin, "Forumun aktif rol oynadığı sayısız inisiyatif ve başarı var. Örnek vermek gerekirse, 1988’de Davos zirvesinde Türkiye'nin Başbakanı Turgut Özal ve Yunanistan'ın Başbakanı Yorgo Papandreu görüşerek Davos deklarasyonunu imzalamıştı. Bu, iki ülkeyi savaş eşiğinden döndürdü." diye konuştu.

Larkin, gençlere tavsiyelerde bulunurken de, "Önümüzde olan dönüşümler için kendilerini iyi donatmaları lazım." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:18
  1. Avrupa ve Avrasya Bölgesel Stratejiler Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Martina Larkin
  2. Dünya Ekonomik Forumu
  3. türkiye
  4. WEF
  5. Yeni düzen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beştepe'den son dakika açıklaması!
    1. Beştepe'den son dakika açıklaması!
    2. Türkiye'nin "ilk" espor filmi "İyi..
    3. Almanlar iş için gelecek
    4. "Başarının sırrı çok çalışmaktır"
    5. MHP, 31 Mart yerel seçimlerinin..
    6. Şirket evliliği uyuşmazlıklarında da..
    7. Resmen duyuruldu! MHP'nin aday tanıtım..
    8. Vatandaşın cebinden POS ile çalıyorlar
    9. TİM İhracat 2019 Raporu
    10. Esed rejimi İdlib'e saldırdı
    11. İran otomotiv sektöründe orijinal..
    12. İngiliz kurgusu! BBC'nin Türkiye..
    13. Çorumlu sanayicilere kenevir ekimi..
    14. 91 yaşındaki Iraklı Azizi her gün 2..
    15. Üniversitelerde 500 kilovata kadar..
    16. Gıda Komitesi çalışmaların..
    17. Irak'ta Şii merci Halisi'den ABD..
    18. 30 yıldır yürüme umudunu hiç kaybetmedi
    19. TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı
    20. Avrupa borsaları
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar