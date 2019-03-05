0553 313 94 23

"Türkiye olmazsa Kudüs'e sahip çıkacak ülke yok"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Türkiye olmazsa Kudüs'e sahip çıkacak başka ülke var mı, yok. Herkes Amerika'dan, İsrail'den korkuyor. Müslüman ülkelerden bahsediyorum, bir tek dik duran, sağlam duran Türkiye var"- "Amerika'dan korkup da, Ürdün'e ve Filistin'e 'sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan Arap ülkeleri de var. Bunlardan ne hayır gelecek. Bunlar Kudüs'ü de unutur diğer kutsal davalarımızı da unutur"

05 Mart 2019 Salı 16:49
"Türkiye olmazsa Kudüs'e sahip çıkacak ülke yok"

AĞRI (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olmazsa Kudüs'e sahip çıkacak başka ülke var mı, yok. Herkes Amerika'dan, İsrail'den korkuyor. Müslüman ülkelerden bahsediyorum, bir tek dik duran sağlam duran Türkiye var." dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan ve beraberindekilerle Ağrı çarşı merkezindeki esnafları ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, daha sonra 100. Yıl Mahallesindeki taziye evinde "Halkla Buluşma Programı"na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, kendisini coşkuyla karşılayan mahalle halkına teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Ağrı'nın yerel yönetim olarak hak ettiği noktaya gelmesi gerekiyor. Son 1,5 yılda kayyum atandıktan sonra sizin cebinizden çıkan paralar ve Ankara'dan gelen paralar hizmete dönüştü. Buraya ilk defa köprülü kavşak, parklar ve millet bahçesi yapılmış. Vali Bey bir tekstil kent kurmuş ve orada 5 bin civarında kardeşimiz çalışıyor. Önümüzdeki dönemlerde kapasitesi arttırılacak ve 4 bin kişi daha iş sahibi olacak. Yatırımcıların buraya gelebilmesi için şehrin biraz kalkınması lazım. O şehir kolay ulaşılabilir olmalı. Hamd olsun havalanımız var, ama şehir içindeki yollarda bazı eksiklikler var. Şehre yatırımcının gelmesi için terörün olmaması lazım. Çok şükür Doğu Anadolu Bölgesi terörden temizlendi. Terörün olduğu yere kimse gelip yatırım yapmaz."

Çavuşoğlu, Ağrı Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra artık paraların hizmete gittiğini belirterek, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Kürt, Türk, Çerkez, Laz, Arap ve Boşnak herkesin bir ve beraber Türkiye'de huzur içinde yaşadığını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Büyük ve güçlü bir ülke olmamız lazım. Bu da birlik ve beraberlik içinde olur, inşallah bunu da başaracağız. Milli ve kutsal davalarımıza güçlü olursak sahip çıkarız. Türkiye olmazsa Kudüs'e sahip çıkacak başka ülke var mı, yok. Herkes Amerika'dan, İsrail'den korkuyor. Müslüman ülkelerden bahsediyorum, bir tek dik duran sağlam duran Türkiye var. Bizimle beraber hareket eden kardeş Müslüman ülkelere bir şey söylemiyorum. Amerika'dan korkup da, Ürdün'e ve Filistin'e 'sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan Arap ülkeleri de var. Bunlardan ne hayır gelecek. Bunlar Kudüs'ü de unutur diğer kutsal davalarımızı da unutur."

İran ve Rusya ile kendi paralarıyla ticaret yaptıklarına işaret eden Çavuşoğlu, diğer ülkelerle de kendi paralarıyla ticaret sayesinde dolara ve avroya bağlılığın azalacağını ve baskıdan kurtulacaklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, ülkenin ve şehirlerin kalkınmasının önemli olduğunu ifade etti. Ağrı'nın hak ettiği yerde olmadığına da işaret eden Çavuşoğlu, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan'a destek istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:49
  1. Ağrı
  2. buluşma
  3. halk
  4. Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ortaylı, Çanakkale Zaferi’ni anlattı
    1. Ortaylı, Çanakkale Zaferi’ni anlattı
    2. Maganda kardeşe 25 yıl hapis cezası
    3. Başkan Köşker, meclis toplantısında..
    4. Çanakkale’de 116 mülteci yakalandı
    5. Mısır, Hepatit C ile mücadelesini..
    6. Sarıçam’da toplantı ve yürüyüş yerleri..
    7. Başkan adayı Döğücü: "Sancaktepe’de bu..
    8. Kuaför esnafının talepleri..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut..
    10. Düzce Üniversitesi öğretim üyelerine..
    11. Amedspor, Muhlis İstemi, Muhammed Ali..
    12. Gençler Türkiye Okullar Kick Boks..
    13. Radısson Hotel Group’dan anlamlı..
    14. Yeşilay Haftası dolayısıyla yapılan..
    15. Ünlü YouTube fenomeni Furkan Yaman..
    16. Akar ve komutanlardan kara, hava ve..
    17. Başkan Kutlu Hz. Safvan B. Muattal..
    18. PFDK kararları açıklandı
    19. Tosya Yenidoğan ve Kuşçular Köylerinin..
    20. Başkan Tok, vatandaşlarla buluşmaya..
    21. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş..
    22. Tarhan: “Belediye meclis üyelerimizle..
    23. Gölbaşı ilçesinde öğrencilere güvenlik..
    24. Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu..
    25. Malatya’da istihdam seferberliği..
    26. Olaylı Amedspor-Sakaryaspor maçının..
    27. Elazığspor’da Serhat Gülpınar dönemi..
    28. Başkan Çınar, tüm Malatyalıları..
    29. Ayağı kırılıp çatıya sıkışan güvercini..
    30. Aranması olan şahıslar jandarmadan..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar