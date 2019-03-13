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"Türkiye olarak birçok ülkeye sağlıkta dönüşüm alanında danışmanlık yapıyoruz "

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, birçok alanda uluslararası göstergelerde Türkiye’nin bir başarı hikayesi olarak ortaya çıktığını belirtti.

13 Mart 2019 Çarşamba 22:27
"Türkiye olarak birçok ülkeye sağlıkta dönüşüm alanında danışmanlık yapıyoruz "

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, birçok alanda uluslararası göstergelerde Türkiye’nin bir başarı hikayesi olarak ortaya çıktığını belirterek, "Hatta öyle ki bugün Türkiye’deki bu başarı hikayesi sağlıkta artık bir ihraç haline dönüşmüştür. Biz bugün Türkiye olarak birçok ülkeye sağlık alanında, sağlıkta dönüşüm alanında danışmanlık yapıyoruz, yön gösteriyoruz" dedi.

 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, yatırım programı kapsamında devam eden yatırımları yerinde incelemek için başkanlık bürokratlarıyla geldiği Bayburt’ta, tam donanımlı 7 ambulansın İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezince hizmete alınması programına katıldı.

 

112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında bugün hizmete alınan ambulanslarla vatandaşlara bu alanda sunulan hizmetlerin daha da artacağını belirten Ağbal, "Sağlık alanında hükümet olarak biliyorsunuz olağan üstü bir performans ve başarıyı bu süreçte ortaya koyduk. 2002 yılından sonra başlatmış olduğumuz Sağlıkta Dönüşüm Programı, hastanelerin birleştirilmesi, kaynakların sağlık alanına seferber edilmesi sayesinde bugün sağlık alanında Türkiye sadece kendi ölçeğinde değil, sadece bölge ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde bu dönemde en önemli başarıları yakalayan ülkelerden bir tanesi olmuştur" dedi.

 

Ağbal, bu başarıların ortalama yaşam süresinden hastanelerdeki hastaların yatma süresine birçok alanda kendini gösterdiğine dikkat çekerek, "Birçok alanda uluslararası göstergelerde Türkiye bir başarı hikayesi olarak ortaya çıkmıştır. Hatta öyle ki bugün Türkiye’deki bu başarı hikayesi sağlıkta artık bir ihraç haline dönüşmüştür. Biz bugün Türkiye olarak birçok ülkeye sağlık alanında, sağlıkta dönüşüm alanında danışmanlık yapıyoruz, yön gösteriyoruz. Bugün Türkiye’nin birçok vilayetinde hizmete geçirmeye başladığımız Şehir Hastaneleri’nden tutun, nitelikli yataklara sahip devlet hastanelerine, araştırma-eğitim hastanelerine bütün tıbbı cihazları son teknolojiyle donatılmış hastanelerimize kadar gerçekten sağlık alanında millet olarak iftihar ediyoruz. Zaman zaman Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız Türkiye’ye ziyaretlerinde hastahelere geldiklerinde bizim hastanelerimizde karşılaştıkları hizmet ve konforu görünce Avrupa’da yaşadıkları hastanelerin imkansızlıkları, geri kalmışlığını da anlatıyorlar, bu sevindirici bir şey" diye konuştu.

 

Bayburt’ta da 200 yataklı modern yeni devlet hastanesinin Temmuz ayında hizmete alınmasını planladıklarını ifade eden Ağbal, sağlık alanında vatandaşlara sunulan bu hizmetlerin devam edeceğini ifade ederek, Bayburt İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezince hizmete alınan tam donanımlı 7 ambulansın da tüm Bayburt halkına hayırlı olmasını kaydetti.

 

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirilen programa, Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ebru Acun katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 22:27
  1. Bayburt
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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