DENİZLİ (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) yarışma takviminde yer alan 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 2. Ayak Yarışı, Denizli'de yapıldı.

Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübünün (DENDOFF) organizatörlüğünde gerçekleştirilen Türkiye Off-Road Şampiyonası 2. Ayak Yarışı, Saruhan Mahallesi'ndeki off-road pistinde düzenlendi.

Çeşitli illerden gelen 29 yarış ekibi, startın verilmesiyle çıkış yaptığı pistte 5 kilometrelik parkurda yarıştı. Zorluk dereceleri bulunan çeşitli parkurların yer aldığı organizasyonda, pilotların toprak ve çamurla mücadelesini seyirciler ilgiyle izledi.

Şampiyonada, özel dizayn edilen araçları kullanan pilotlar bazı parkurlarda zor anlar yaşarken yarış sırasında bazı araçların arızalandığı görüldü.

SSV kategorisinde Çağdaş Çağlar-Ertuğrul Danişment, S1 klasmanında Bora Köse-Bülent Köse, S2 klasmanında Serkan Sivri-Ali Seyda Kıvrak, S3 klasmanında Ergün Çirkin-Bekir Başkal, S4 klasmanında Kenan Özsoy-Harun Deynek ikilisi birinci oldu. Genel klasmanda Kenan Özsoy-Harun Deynek ikilisi birinci sırayı alırken, takımlarda TR Extreme birinciliği elde etti.



Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışlara ilginin sevindirici olduğunu belirterek "Seyir keyfi yüksek, heyecan dolu, adrenalin dolu bir yarış gerçekleşiyor. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olacağız. Bu yarışları gerçekleştirirken güvenliği ön planda tuttuk. Türkiye'nin en güvenilir ve en uzun pistine sahibiz. Denizli'de yapılan off-road yarışları, Ege'de ulusal anlamda tek. Bu da bizim için bir gurur verici. Bu organizasyonları devam ettireceğiz." diye konuştu.

TOSFED Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz da yarışmanın ilk ayağının Ankara'da yapıldığını anımsatarak şunları söyledi:

"Bugün Denizli'de 2. ayağındayız. Yarışmaya katılım sayısı da çok yüksek. Dün orman etabında 29 aracımız yarışmaya katıldı. Bugün mekanik arızalardan dolayı birkaç aracımız yarış dışı kaldı. Bundan sonda yine Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda Sinop, Karabük, Sakarya ve Kahramanmaraş'ta bu yarışlar olacak. Toplam 6 ayaktan oluşan yarışın sonunda alınan derece ve puanlarla Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın birinci, ikinci ve üçüncüleri ilan edilecek. 7 takım yarışıyor. Pilot ve co-pilot olarak toplam 60 sporcumuz bulunuyor. Bunların içerisinde İtalyan sporcumuz da var."

S1 kategorisinde yarışan pilot İlayda Hancı Korkut, 2013'te off-road sporuna başladığını belirterek "İlk yıl birinci oldum ve 2014'te yurt dışı yarışlarına katıldım. 2016'da ise Türkiye Off-Road Şampiyonası'nı S1 klasmanında şampiyon olarak tamamladım. 2018'i ikinci sırada tamamladım, co-pilotum Batuhan Korkut birinci sırada tamamladı. Erkeklerle eşit şartlarda yarışıyoruz ve onlardan kalır bir yanımız yok. Seyirciler ilk başlarda şaşırıyorlardı ama artık kadınların da bu sporu başarıyla yaptığını gösteriyorum. Bundan dolayı özellikle kadınlar seviniyorlar, gelip tebrik ediyorlar." şeklinde konuştu.







