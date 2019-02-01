0553 313 94 23

Türkiye nüfusu 82 milyonu geçti (2)

Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle en çok nüfusa sahip il oldu- Bayburt ise 82 bin 274 kişiyle en az nüfusa sahip il olarak belirlendi- Türkiye'de 2017 yılında 31,7 olan ortanca yaş, geçen yıl 32'ye yükseldi- Kilometrekareye düşen kişi sayısı, 2017 yılına göre 2 kişi artarak 107 oldu

01 Şubat 2019 Cuma 10:38
Türkiye nüfusu 82 milyonu geçti (2)

ANKARA (AA) - Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 ile en çok nüfusa sahip il olmayı sürdürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları"nı açıkladı.

Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle yine en çok nüfusa sahip il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 503 bin 985 ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 ile Antalya izledi. Bayburt ise 82 bin 274 kişiyle en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti.

- Ortanca yaş yükseldi

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye'de 2017 yılında 31,7 olan ortanca yaş, geçen yıl 32'ye çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 31,4 iken kadınlarda 32,7 olarak belirlendi.

Ortanca yaşın en yüksek görüldüğü iller sırasıyla 40,3 ile Sinop, 39,9 ile Balıkesir ve 39,6 ile Giresun, en düşük olduğu iller sırasıyla 19,8 ile Şanlıurfa, 20,7 ile Şırnak, 21,4 ile Ağrı olarak kaydedildi.

- Çalışma çağındaki nüfus arttı

Türkiye'de 15-64 yaş grubundaki (çalışma çağı) nüfus geçen yıl bir önceki yıla göre sayısal olarak yüzde 1,4 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67,8, çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 23,4, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 8,8 olarak gerçekleşti.

- Kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" geçen yıl Türkiye genelinde 2017'ye göre 2 kişi artarak 107 kişiye yükseldi.

İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il olarak kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla 528 kişiyle Kocaeli ve 360 kişiyle İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az il ise bir önceki yılki gibi, kilometrekareye düşen 12 kişiyle Tunceli oldu.

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 310 olarak gerçekleşti.

2017-2018 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

İl
 Toplam
20172018
Toplam80.810.52582.003.882
Adana2.216.4752.220.125
Adıyaman 615.076 624.513
Afyonkarahisar 715.693 725.568
Ağrı 536.285 539.657
Amasya 329.888 337.508
Ankara5.445.0265.503.985
Antalya2.364.3962.426.356
Artvin 166.143 174.010
Aydın1.080.8391.097.746
Balıkesir1.204.8241.226.575
Bilecik 221.693 223.448
Bingöl 273.354 281.205
Bitlis 341.474 349.396
Bolu 303.184 311.810
Burdur 264,779 269.926
Bursa2.936.8032.994.521
Çanakkale 530.417 540.662
Çankırı 186.074 216.362
Çorum 528.422 536.483
Denizli1.018.7351.027.782
Diyarbakır1.699.9011.732.396
Edirne 406.855 411.528
Elazığ 583.671 595.638
Erzincan 231.511 236.034
Erzurum 760.476 767.848
Eskişehir 860.620 871.187
Gaziantep2.005.5152.028.563
Giresun 437.393 453.912
Gümüşhane 170.173 162.748
Hakkari 275.761 286.470
Hatay1.575.2261.609.856
Isparta 433.830 441.412
Mersin1.793.9311.814.468
İstanbul15.029.23115.067.724
İzmir4.279.6774.320.519
Kars 287.654 288.878
Kastamonu 372.373 383.373
Kayseri1.376.7221.389.680
Kırklareli 356.050 360.860
Kırşehir 234.529 241.868
Kocaeli1.883.2701.906.391
Konya2.180.1492.205.609
Kütahya 572.256 577.941
Malatya 786.676 797.036
Manisa1.413.0411.429.643
Kahramanmaraş1.127.6231.144.851
Mardin 809.719 829.195
Muğla 938.751 967.487
Muş 404.544 407.992
Nevşehir 292.365 298.339
Niğde 352.727 364.707
Ordu 742.341 771.932
Rize 331.041 348.608
Sakarya 990.2141.010.700
Samsun1.312.9901.335.716
Siirt 324.394 331.670
Sinop 207.427 219.733
Sivas 621.301 646.608
Tekirdağ1.005.4631.029.927
Tokat 602.086 612.646
Trabzon 786.326 807.903
Tunceli 82.498 88.198
Şanlıurfa1.985.7532.035.809
Uşak 364.971 367.514
Van1.106.8911.123.784
Yozgat 418.650 424.981
Zonguldak 596.892 599.698
Aksaray 402.404 412.172
Bayburt 80.417 82.274
Karaman 246.672 251.913
Kırıkkale 278.749 286.602
Batman 585.252 599.103
Şırnak 503.236 524.190
Bartın 193.577 198.999
Ardahan 97.096 98.907
Iğdır 194.775 197.456
Yalova 251.203 262.234
Karabük 244.453 248.014
Kilis 136.319 142.541
Osmaniye 527.724 534.415
Düzce 377.610 387.844

(Bitti)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 10:38
  1. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi
  2. çocuk istatistikleri
  3. TÜİK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netenyahu'nun seçim kurnazlığı savcılığa takıldı
    1. Netenyahu'nun seçim kurnazlığı..
    2. STK temsilcilerinden çağrı: Ayasofya..
    3. Fuat Oktay duyurdu! Faturalarda yeni..
    4. Milli karateciler unvanlarını korumak..
    5. Uluslararası Masterlar Kış Yüzme..
    6. Alaska'da kaybolan ambulans uçağı..
    7. 'Paçayı kurtardır' dedikleri sırada..
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mart..
    9. ‘355 bin uyuşmazlığın yüzde 70’ini..
    10. Yakıt deposundan 19 kilogram..
    11. Birleşik Krallık, Türk yatırımcıları..
    12. Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen..
    13. Haydut ABD Filistin'e yardımı kesti
    14. Üniversiteliler su tasarrufunda..
    15. Hizb-ut Tahrir’e bir güzel haber daha!..
    16. Adana'da karı kocayı kaçırdığı iddia..
    17. Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 78..
    18. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:..
    19. Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 70...
    20. İSO Türkiye İmalat PMI ocakta 44,2 oldu
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti