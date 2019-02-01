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Türkiye nüfusu 82 milyonu geçti (1)

Türkiye'nin nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu- 2017'de binde 12,4 olan yıllık nüfus artış hızı, 2018'de binde 14,7'ye çıktı

01 Şubat 2019 Cuma 10:20
Türkiye nüfusu 82 milyonu geçti (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları''nı açıkladı.

Buna göre, 2017 yılı itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 193 bin 357 kişilik artışla 2018 sonunda 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (41 milyon 139 bin 980 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,8 (40 milyon 863 bin 902 kişi) oldu.

Yıllık nüfus artış hızı, 2017'de binde 12,4 iken 2018'de binde 14,7'ye çıktı.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017'de yüzde 92,5 iken, bu oran 2018'de yüzde 92,3'e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,7 oldu.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 10:20
  1. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
  2. Türkiye İstatistik Kurumu
  3. Türkiye'nin nüfusu

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