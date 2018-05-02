Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye Nijerya'daki cami saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın Mubi kentinde bir camiye yönelik düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı ve Nijerya hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:18
Türkiye Nijerya'daki cami saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Mubi şehrinde bugün bir camiye düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mubi’de son 6 ay içinde ikinci kez gerçekleştirilen terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Nijerya hükümeti ile Nijerya halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın doğusundaki bir camiye düzenlenen intihar saldırısı sonrasında Bölge Polis Sözcüsü Othman Abubakar yaptığı açıklamada, Adamawa eyaletine bağlı Yan Gwajo bölgesinde, öğlen namazı sırasında 2 intihar eylemcisinin saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Abubakar, saldırılarda 42 kişinin öldüğünü ve 68 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:18
  1. Türkiye
  2. Afrika
  3. Nijerya
  4. Nijer

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belli oldu! Galatasaray Devler Ligi'ne kalırsa...
    1. Belli oldu! Galatasaray Devler Ligi'ne..
    2. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan..
    3. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nden emsal..
    4. Bakan Soylu: 17 bin bekçi alınacak!
    5. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında..
    6. Facebook'dan bir skandal daha!..
    7. Tarçın ve balın muhteşem karışımı
    8. Yazışmalar deşifre oldu! Bakan'ı ele..
    9. Türkiye Nijerya'daki cami saldırısını..
    10. Donald Trump'a 1 Mayıs şoku!
    11. Kaldırıma çarpan lüks otomobil takla..
    12. O ülke elçiliğini Kudüs'e taşıdı!..
    13. Devlet Bahçeli'den 4 partili ittifaka..
    14. Suudi Arabistan'ın 2 askeri, Yemen..
    15. 61 kilogram eroin ele geçirildi
    16. DNA raporu ortaya çıktı! Evli olan..
    17. Fişi çekildi! "Kendine kulüp bul"
    18. Japonya’dan ikili taktik
    19. İşte Aziz Yıldırım'ın seçim kozu
    20. Evde kendi yüz kreminizi yapmak mümkün
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!