Eğitimci-yazar Mustafa Yurttaş: "Türkiye ne çektiyse sol beyinden çekti!''

İnsan beyni iki lobdan oluşur ve birbirinden farklı vazifeler yüklenir. Beynin yarısını yoğun olarak kullanıp diğer yarısını ihmal eden insanların performanslarında yetersizlikler, kusurlar görülür. Bu farka değinen eğitimci-yazar Mustafa Yurttaş, başarı için önemli tüyolar verdi.

Yurttaş “Eğitim sistemimiz daha çok sol beyin ağırlıklı olduğu için, öğrenci sağ beynindeki potansiyelleri kullanamıyor. Türkiye ne çektiyse sol beyinden çekti” dedi ve ekledi: Müfredatımızın içerisinde bireysel gelişimi destekleyen program yok. Öğrenci, okulda kendi yeteneklerini keşfedip, geliştirme alanı bulamıyor. Bizim önerimiz gelişmiş ülkelerde uygulanan sağ beyin potansiyelini açığa çıkaran modellerin hayata geçirilmesi. Okullar sadece sınava hazırlık yapan kurumlar değil, hayat kalitesini artırmaya yönelik eğitici modelleri geliştiren müesseselerdir.

Neden sağ beyin?

Çünkü beş duyumuzun güçlü potansiyel kaynağı sağ beynimizdir. Renk, şekil, duygu, hayal gücü potansiyelimiz beynimizin sağ yarım küresinde olduğu için sağ beynimizi çalıştırdığımız zaman, sol beynimizde olan yüzde 20 potansiyele yüzde 80 sağ beyindeki potansiyelde eklenmiş olur. Yani yaşayarak öğrenme gerçekleşir. Yaşayarak öğrenme yöntemi edindiğimiz bilgilerin hayatımızı kolaylaştırmasını sağlar.

Öğrenme sürecinde etkisi nedir?

Öğrenci sağ beyin temelli öğreniyorsa öz güveni ve yapabilme duygusu gelişiyor. Okul, öğrenci için yaşayarak eğlenerek öğreneceği bir kurum halini alıyor. Öğrenme sürecinde sağ beyin temelli eğitim beş duyunun tamamı dâhil edildiği için, öğrenci yaşayarak öğrendiği için hiçbir bilgiyi unutmuyor. Beyin daha çok yaşayarak öğrendiği bilgiyi hatırlıyor, dinlediği bilgiyi değil. Çinlilerin de dediği gibi: Bana bir şey söylersen unuturum, gösterirsen hatırlarım, yaptırırsan öğrenirim. Yani sağ beyin insanın fıtratına uygun program hâle getirilirse iletişim, eğitim ve üretim kolaylaşacaktır. Çünkü yaptıklarımızın içinde duygu, hayal gücü, bireysel yetenekler, işin içerisine girecektir.

Hangi lobu ne sıklıkla kullandığımızı nasıl anlarız?

Kelimeler, sayılar, düzen, sorgula, mantık... Sol beynimizin potansiyel kaynağı olan bu faktörler daha çok öndeyse sol beynimizi kullanıyoruz demektir. Yaptıklarımıza duygu, görsellik, özel yeteneklerimizi, hayal gücümüzü günlük ve iş hayatımızda kullanıyorsak daha çok sağ beynimizi kullandığımızın göstergesidir. Çünkü sağ ve sol beynimiz birbirlerinde farklı çalışmaktadır.

Ezber eğitim sistemi insan fıtratına aykırı

Sol beyin ezber yapar. Sağ beyin öğrenir. Yapılan araştırmalarda gelişmiş dünya ülkelerinde sağ ve sol beyin etkin kullanılarak, 250’nin üzerinde sistemler ile eğitim ve öğretim kolaylaştırılırken, ülkemizde tek bir eğitim modeli olup bu model ezber sistemine dayalıdır. Ezber eğitim sistemi, eğitim psikolojisine ve insan fıtratına aykırı bir öğrenme yöntemidir. Ezberin kelime anlamı araştırıldığında zihinsel tahribat olarak karşımıza çıkmaktadır.

Düşünmeyi ortadan kaldırıyoruz

Yani ülkece insanımızın düşünme yeteneğini körelten bir sisteme mahkûm olduğumuz için dünyada üreten ülkeler sınıfında değiliz. Sınav sisteminden kaynaklanan ezberci ve tekrara dayanan sol beyin ağırlıklı bir öğrenim metodu kullanılmaktadır. Bu durum bir öğrenim ya da öğrenme değil, sadece kişilere verilen bilgilerin ezberlenmesidir.

Üretimi zorlaştırıyor

Sadece sol beyin (mantık ağırlıklı) öğrenme, öğretme, üretim ve iletişim değil; sağ beyin (duyusal ağırlıklı) öğrenme, öğretme, üretim ve iletişim sistemiyle bireysel ve toplumsal gelişimimizi hızlandırmak gerekmektedir. İnsanın fabrika ayarlarına uygun fizyolojik ve psikolojik yapısı dikkate alınarak bilimsel altyapısı olan gelişmiş ülkelerde kullanılan bu sistem ile ülkemiz insanına, öğrenciye, öğretmene, ebeveyne, çalışana, işverene... Her statüden ve kesimden insanın potansiyelini gündelik hayatında doğru kullanmasını sağlamak ve geliştirmek gerekir. Gelişmiş ülkelerde kullanılan öğrenme, öğretim ve üretim, çözüm odaklı sistemler ile bireysel ve toplumsal üretim geliştirilirken ülkemizde klasik sistemle öğrenme, öğretme, üretim ve sorun odaklı iletişim kültürü bireysel ve toplumsal üretimimizi zorlaştırmaktadır.

Fonksiyonlarımızı zorlaştırır

Sağ Beynini Kullanmayan Ülkem adlı kitabın yazarı, Mustafa Yurttaş “İnsanın, biyolojik yapısına baktığımızda her organ farklı yaratılmış ve her organa bir görev verilmiştir. Biz insanlar fiziksel ve zihinsel açıdan kendimizi tanımadan gerçek anlamda başarılı ve mutlu olamayız. Nasıl ki tek ayakla yürümek ve koşmak; tek elimizi kullanmak, tek gözle görmek; bu hayati fonksiyonlarımızı zorlaştırıyorsa; öğrenmede, üretimde ve iletişimde beynin tek tarafını kullanmak da hayati fonksiyonlarımızı zorlaştırır” dedi.

(Türkiye)