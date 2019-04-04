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"Türkiye, NATO'ya desteğini sürdürecek"

Dışişleri Bakanlığı:- "Türkiye, müttefikler arası dayanışmanın, iş birliğinin ve uyumun daha da güçlendirilmesine ve İttifak'ın hem mevcut hem gelecekteki güvenlik sınamalarına mukabele yeteneğinin geliştirilmesine yönelik desteğini sürdürecektir"- "Türkiye, Avrupa-Atlantik coğrafyasının, dolayısıyla müttefiklerinin bekasına önemli bir katma değer sunmaktadır. Bu çerçevede, doğrudan maruz kaldığı tehditler başta olmak üzere güncel güvenlik sınamaları karşısında müttefiklerinin de aynı şekilde kendisiyle tam dayanışma içinde hareket etmelerini beklemektedir"

04 Nisan 2019 Perşembe 18:28
"Türkiye, NATO'ya desteğini sürdürecek"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin, NATO'nun hem mevcut hem gelecekteki güvenlik sınamalarına mukabele yeteneğinin geliştirilmesine yönelik desteğini sürdüreceği bildirildi.

Bakanlık, NATO’nun kuruluşunun 70. yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, bugün NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü olduğu hatırlatılarak, "Bu vesileyle Washington'da yapılmakta olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da teyit edildiği üzere günümüzde de güvenlik ortamının getirdiği sınamalarla mücadelede NATO'nun çok önemli bir rolü bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

NATO İttifakı'nı bugünlere getiren özgün niteliğin, müttefiklerin paylaştıkları değerler ve ortak tehditlere karşı kolektif güvenlik düşüncesi içinde hareket edilmesi anlayışı olduğu hatırlatılan açıklamada, "NATO, aynı zamanda siyasi-askeri bir İttifak olarak, Transatlantik bağın vücut bulduğu, önemli bir istişare forumudur. Bunun yanı sıra başta ortak ülkelerle farklı alanlarda yürütülen faaliyetlerle olmak üzere İttifak, kendini güncel gelişmelere göre uyarlayabilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, NATO'nun, Türkiye’nin savunma ve güvenlik planlamalarında merkezi konumunu sürdürdüğü aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, 67 yıldır üyesi bulunduğu NATO’ya en kapsamlı katkıları sunan müttefiklerin başında gelmektedir. NATO’ya doğrudan yaptığı katkılarla ve başta terörizm olmak üzere güncel güvenlik sınamalarıyla, yürüttüğü kapsamlı ve kararlı mücadeleyle, Türkiye Avrupa-Atlantik coğrafyasının, dolayısıyla müttefiklerinin bekasına önemli bir katma değer sunmaktadır. Bu çerçevede doğrudan maruz kaldığı tehditler başta olmak üzere güncel güvenlik sınamaları karşısında müttefiklerinin de aynı şekilde kendisiyle tam dayanışma içinde hareket etmelerini beklemektedir. Bu anlayışla Türkiye, müttefikler arası dayanışmanın, iş birliğinin ve uyumun daha da güçlendirilmesine ve İttifak’ın hem mevcut hem gelecekteki güvenlik sınamalarına mukabele yeteneğinin geliştirilmesine yönelik desteğini sürdürecektir."

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 18:28
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. NATO
  3. NATO'nun 70. yıldönümü
  4. türkiye

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