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"Türkiye NATO'dan her konuda dayanışma bekliyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Türkiye, NATO misyonları ve operasyonlarına en büyük katkıyı yapan ülkelerden biri olarak, ittifaktan da her konuda dayanışma bekliyor"

04 Aralık 2018 Salı 22:16
"Türkiye NATO'dan her konuda dayanışma bekliyor"

BRÜKSEL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, NATO misyon ve operasyonlarına en büyük katkıyı yapan ülkelerden biri olarak ittifaktan her konuda dayanışma beklediğini belirtti.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trans-Atlantik bağın hem NATO hem de müttefiklerin kolektif güvenliği için kilit öneme sahip olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, "Türkiye, NATO misyonları ve operasyonlarına en büyük katkıyı yapan ülkelerden biri olarak, ittifaktan da her konuda dayanışma bekliyor." ifadelerini kullandı.

- Yoğun diplomasi trafiği

Toplantının ilk gününde, "Gürcistan ve Ukrayna", "Transatlantik Güvenliği" oturumları ve çalışma akşam yemeğine katılan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ve Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile de ayrı ayrı görüştü.

Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde "Batı Balkanlar" ve "Afganistan-Kararlılık Destek Misyonu" oturumlarına katılacak.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 22:16
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