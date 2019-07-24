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Türkiye Namibya Karma Ticaret ve Ekonomi Komite Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "Afrika ülkeleriyle siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerimize bir ivme kazandırmak için 2003'te uygulamaya koyduğumuz Afrika Stratejisi'nin bugün meyvelerini alıyoruz. Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2018 yılında 23,7 milyar dolara ulaştı"

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:50
Türkiye Namibya Karma Ticaret ve Ekonomi Komite Toplantısı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Afrika ülkeleriyle siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerimize bir ivme kazandırmak için 2003'te uygulamaya koyduğumuz Afrika Stratejisi'nin bugün meyvelerini alıyoruz. Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2018 yılında 23,7 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, Türkiye - Namibya Karma Ticaret ve Ekonomi Komite (KTEK) Toplantısı'na katılmak üzere başkent Windhoek'ta temaslarda bulundu.

Bakan Koca ile Namibya Sanayi, Ticaret ve KOBİ Geliştirme Bakanı Tjekero Tweya'nın eş başkanlık ettiği KTEK toplantısının ardından komite toplantı tutanağı imzalandı.

Türkiye'nin geçen yıl dış ticaret hacminin 391 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Afrika ülkeleriyle siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerimize bir ivme kazandırmak için 2003'te uygulamaya koyduğumuz Afrika Stratejisi'nin bugün meyvelerini alıyoruz. Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2018 yılında 23,7 milyar dolara ulaştı. Afrika kıtasına yönelik 2,1 milyar dolar olan ihracatımız, bugün 14,4 milyar dolara yükselmiş; ithalatımız ise 3,3 milyar dolardan 9,3 milyar dolara yaklaşmıştır. Aynı dönemde kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları, üstlenilen müteahhitlik projelerinin toplamı ise 65 milyar doları aştı."

Türkiye'nin Afrika'nın gelişme ve kalkınmasını kapsayan düzenli insani yardımları içeren bütüncül bir politika yürüttüğüne işaret eden Koca, "42 kıta ülkesinde Büyükelçiliğimiz, 26 ülkede Ticaret Müşavirliğimiz bulunuyor. Milli havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları, kıtada 37 ülkede 55 noktaya sefer düzenliyor." bilgisini verdi.

Türkiye ile Namibya arasındaki ticaret hacminin ise 25 milyon dolar seviyelerine yaklaştığını ancak mevcut potansiyelin altında kaldığını aktaran Koca, 2017'de kurulan Türkiye-Namibya İş Konseyi'nin aktif şekilde işlemesi gerektiğine değindi.

Bakan Koca, Namibya'da en gelişmiş sektör olan madenciliğin yanı sıra gıda işleme, balıkçılık, ulaştırma, inşaat ve enerji alanlarında da her türlü iş birliğine hazır olduklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, törenin ardından Namibya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Dr. Kalumbi Shangula ve Çalışma-Ulaştırma Bakanı John Mutorwa ile ikili görüşme gerçekleştirdi ve ardından Windhoek Merkez Hastanesini de ziyaret etti.

İki ülke arasındaki KTEK'in eş başkanı olan Sağlık Bakanı Koca'nın ziyaretinin, Türkiye'den bugüne kadar Namibya'ya yapılan en üst düzey ziyaret olduğu ifade edildi.

Bakan Koca'nın Namibya ziyaretinde Ankara Milletvekili ve Türkiye-Namibya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Zeynep Yıldız ile Ankara Milletvekili ve Dostluk Grubu Başkan Vekili Belgin Uygur da eşlik etti.


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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:50
  1. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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