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Türkiye, müteahhitten 1,5 milyon alınca susan Sözcü'yü ince gördü! 'Köpekler başıboş olmamalı'

Türkiye Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Sözcü'ye gönderme yapılarak 'köpekler başıboş olmamalı' ifadesi yer aldı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 19:02
Türkiye, müteahhitten 1,5 milyon alınca susan Sözcü'yü ince gördü! 'Köpekler başıboş olmamalı'

Türkiye Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Sözcü'ye gönderme yapıldı. 

Gazete, son günlerde İhlas Holding'i hedef alan Sözcü'nün, aleyhinde haber çıkmaması için Taşyapı İnşaat'ın patronu Emrullah Turanlı'dan 1,5 milyon lira aldığı iddiasını sürmanşetten gördü.

Gazetenin manşetinde ise Kamu Denetçisi Şeref Malkoç'un sokak köpeklerine ilişkin yaptığı açıklama 'köpekler başıboş olmamalı' başlığıyla yer aldı. 

Havlayan bir köpek fotoğrafı ile desteklenen manşet özetinde, "Artan köpek saldırıları için Kamu Denetçiliği Kurumu harekete geçti." ifadesine yer verildi.

Manşet savaşı yaşanıyor

İnşaatçı Turanlı'dan 1,5 milyon lira aldığı iddia edilen Sözcü'nün sürmanşetinde ise Türkiye Gazetesi'nin bağlı kuruluşu olduğu İhlas Holding hedef alındı. Uğur Dündar'ın yazısını sürmanşete taşıyan Sözcü, 'hortumcuya suçüstü' başlığını kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:02
  1. Sözcü gazetesi
  2. Türkiye Gazetesi
  3. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
  4. İhlas Holding
  5. Enver Ören
  6. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören
  7. burak akbay
  8. ertuğrul akbay

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