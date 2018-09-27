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Türkiye Müslümanların sesi olan güçlü bir ülke

Küba ve Ekvador’daki İslam alemi temsilcileri Türkiye’nin dönem başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 49. kuruluş yılında değerlendirmelerde bulundu.

27 Eylül 2018 Perşembe 12:31

Küba İslam Birliği Başkanı Yahya Pedro, Türkiye’nin İİT Dönem Başkanlığında Filistin davası için verdiği haklı mücadeleyi kilometrelerce uzağında olan Küba’dan gururla takip ettiklerini söyledi. Türkiye’nin Filistin halkına desteğinin takdire şayan olduğunu belirten Pedro, “Öyle ki Amerika’nın Filistin Yardım Fonu’ndan (UNWRA) desteğini duyurmasının ardından Türkiye Filistin’e maddi desteğini dört katına çıkardı. Bu Türkiye’nin gücünü gösteriyor. Yine Arakan’a yönelik mezalime sessiz kalınmıyorsa bu Türkiye’nin başlattığı girişimler sayesindedir” diye konuştu.

Ekvador Müslüman Birliği Başkanı Yahya Juan Suquillo, “Başkan Erdoğan’ın ‘Dünya beşten büyüktür’ ifadesi sadece siyaset alanında değil aynı zamanda Arakanlılara yönelik soykırımı bertaraf etme, İslamofobi gibi hassas konularda da sağlam ilerlemenin zeminini oluşturuyor. Bu denli güçlü duran bir lider ile biz de kilometrelerce ötelerden güç alıyoruz” açıklamasında bulundu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 12:31
  1. Küba İslam Birliği Başkanı Yahya Pedro
  2. Amerika’nın Filistin Yardım Fonu

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