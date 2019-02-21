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Türkiye mozaiği Aliağa

Türkiye’nin en değerli sanayi kuruluşlarına ve limanlarına ev sahipliği yapan Aliağa, nüfusuyla bir Türkiye mozaiği olma özelliği ile de dikkat çekiyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:40
Türkiye mozaiği Aliağa

Türkiye’nin en değerli sanayi kuruluşlarına ve limanlarına ev sahipliği yapan Aliağa, nüfusuyla bir Türkiye mozaiği olma özelliği ile de dikkat çekiyor.


1960’lı yıllarda 3 bin kişilik küçük bir balıkçı kasabası olarak bilinen Aliağa, 1960’dan sonra ilçede başlatılan sanayi yatırımlarından dolayı nüfusunu her geçen yıl arttırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) İzmir Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Aliağa’nın nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 1,4 oranında artarak 95 bin 392 oldu.


Özellikle; bölgede hız kesmeyen Petro-Kimya, Demir-Çelik ve Enerji yatırımları Aliağa’yı Ege Bölgesi’nin sanayi merkezi olmasında ve Ege’nin en fazla göç alan ilçelerinden bir olmasına neden oldu. Sürekli göç alan Aliağa’da, bugün Türkiye’nin faklı bölgelerinden binlerce vatandaş ikamet ediyor.


TUİK verilerine göre, ilçede nüfus çoğunluğuna göre 4 bin 87 Sivaslı yaşarken, Sivaslıları sırasıyla; 3 bin 762 kişi ile Manisalılar, 3 bin 74 kişi ile Mardinliler, 2 bin 728 kişi ile Erzurumlular, 2 bin 449 kişi ile Ağrılılar takip etti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:40
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