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Türkiye Motodrag Şampiyonası Kepez’de başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun(TMF) 2019 yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası’nın birinci ayak yarışları Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla Odabaşı Mahallesi’ndeki Kepez Drag Pisti’nde start aldı.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:04
Türkiye Motodrag Şampiyonası Kepez’de başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun(TMF) 2019 yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası’nın birinci ayak yarışları Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla Odabaşı Mahallesi’ndeki Kepez Drag Pisti’nde start aldı.


Kepez Belediyesi’nin motor sporlarına kazandırdığı Akdeniz Bölgesi’nin tek drag pisti Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2019 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın 1. Ayak Yarışları Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla Odabaşı Mahallesi’ndeki Kepez Drag Pisti’nde başladı. Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda hız tutkunun katıldığı yarışlar, binlerce yarış severi Kepez’de bir araya getirdi.



Kepez’de heyecan dorukta


Tribünleri dolduran sporseverler, yapılan antrenman ve ısınma turlarını heyecanla izlediler. İlk gününde serbest ve sıralama antrenmanlarıyla başlayan yarışlar 14 Temmuz Pazar günü büyük bir heyecanla devam edecek. Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda hız tutkununun katıldığı yarışlarda, yarışmacılar hem rakiplerinden daha iyi kalkış yapmaya, hem de yarış pistini en kısa sürede bitirmeye çalışacaklar.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:04
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