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Türkiye Moro'da hukukçu yetiştirecek

YTB, Filipinler'in Moro bölgesinde hakim, savcı, avukat ve ilgili bölümlerden yeni mezun olmuş kişilere hukuk alanında çeşitli eğitimler verecek

20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:22
Türkiye Moro'da hukukçu yetiştirecek

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) iş birliğinde Filipinler'in Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) hukuk altyapısının güçlendirilmesi amacıyla hakim, savcı, avukat ve ilgili bölümlerden yeni mezun olmuş kişilere hukuk alanında eğitimler verilecek.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB bölgenin hukuk alanındaki altyapısının daha da güçlendirilmesi için 1 Eylül-30 Kasım'da BARMM'nin başkenti Cotabato'da 3 ay sürecek sertifika programı düzenleyecek.

Jamiat Cotabato and Teknoloji Enstitüsünde yapılacak programa iyi derecede İngilizce bilen Filipinler vatandaşları kabul edilecek.

Programdan hukuk ya da sosyal bilimler alanlarından lisans düzeyinde mezun olanlar yararlanabilecek.

Adayların, 15 Ağustos'a kadar başvuru formlarını "[email protected]" adresine göndermesi veya Jamiat Cotabato ve Teknoloji Enstitüsünün Kabul ve Kayıt Dekanlığına teslim etmesi gerekiyor.

Başvuru formu ve detaylı bilgiye "www.ytb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:22
  1. Bangsamoro
  2. Filipinler
  3. YTB

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