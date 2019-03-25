Türkiye-Moldova maçının muhtemel 11'leri son dakika EURO 2020 maçları

Türkiye Moldova EURO 2020 eleme maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı ve şifresiz yayınlanacak? EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Andorrda ve Moldova ile mücadele eden Türkiye, Arnavutluk deplasmanının ardından bu akşam Moldova ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Moldova maçının muhtemel ilk 11'leri son dakika.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri 2. maçında bu akşam Eskişehir'de Moldova Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yenen Türkiye ile Moldova'nın maçı hangi kanalda, saat kaçta şifresiz yayınlanacak? A Milli Takım'ın Moldova ile yapacağı maç, Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 20.00'da oynanacak. Şenol Güneş'in ikinci kez A Milli Takım'ın başında görev alacağı Türkiye Moldova maçı, TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak (Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Emre Taşdemir (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton)

Türkiye muhtemel 11’leri

Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cenk Tosun.