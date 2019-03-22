Türkiye - Moldova maçında Ukraynalı Sergii Boiko düdük çalacak A Milli Futbol Takımı’nın 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir’de Moldova ile oynayacağı karşılaşmayı Ukrayna Futbol Federayonu’ndan Sergii Boiko yönetecek.

A Milli Futbol Takımı’nın 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir’de Moldova ile oynayacağı karşılaşmayı Ukrayna Futbol Federayonu’ndan Sergii Boiko yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde25 Mart Pazartesi günü Eskişehir’de Moldova ile oynayacağı karşılaşmanın hakemleri açıklandı. Eskişehir Yeni Stadyum’unda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Ukrayna Futbol Federayonu’ndan Sergii Boiko yönetecek. Boiko’nun yardımcılığını Semen Shlonchak ve Igor Alokhin yaparkan maçın dördüncü hakemi Mykola Balakin olacak" denildi.

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