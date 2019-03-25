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Türkiye Moldova maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda EURO 2020 sonuçları

Türkiye Moldova maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Türkiye maçı hangi kanalda? İşte yanıtı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Moldova ile Eskişehir'de karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacak Türkiye - Moldova maçı saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:07
Türkiye Moldova maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda EURO 2020 sonuçları

Türkiye Moldova maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Türkiye maçı hangi kanalda? İşte yanıtı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Moldova ile Eskişehir'de karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacak Türkiye - Moldova maçı saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak. Grupta oynadığı bir önceki maçı kazanan ay yıldızlı ekibimiz bu maçtan da üç puanla ayrılmak istiyor. Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacak Türkiye Moldova maçı yarın saat 20.00'de başlayacak. Peki, Türkiye Moldova maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Moldova maçı hangi kanalda?

Türkiye Moldova maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. Futbol severlerin heyecanla beklediği konu ile ilgili ayrıntılar şöyle;

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Moldova ile Eskişehir'de karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacak Türkiye - Moldova maçı saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Milli takım grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yenerken, Moldova sahasında Fransa'ya 4-1 kaybetmişti. 

Türkiye'nin yer aldığı grupta yarın TSİ 22.45'te Fransa-İzlanda ve Andorra-Arnavutluk maçları da oynanacak. 

ADAY KADRO

A Milli Takım'da sözleşmesi 1 Haziran 2019'da yürürlüğe girecek olmasına rağmen özel görevlendirmeyle ay-yıldızlı ekibin başına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda, şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak (Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Emre Taşdemir (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton)

 

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:07
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Kayseri
  4. Eskişehir
  5. Bursa
  6. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu
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