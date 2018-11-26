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Türkiye Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı:- "Mogadişu'da bomba yüklü araçla bir pazar yerini hedef alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemini şiddetle kınıyoruz"

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:50
Türkiye Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı

ANKARA (AA) - Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir pazar yerini hedef alan ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine yol açan terör eylemini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mogadişu'da bomba yüklü araçla bir pazar yerini hedef alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemini şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali hükümeti ve Somali halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.



Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 18:50
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Mogadişu
  3. Somali
  4. Terör

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