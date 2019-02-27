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Türkiye Mısır'daki idamları İSİPAB'a taşıyacak

İSİPAB Türk Grubu Başkanı Orhan Atalay:- "İSİPAB'ın yıllık olağan kongresinde, bir paragraf halinde Mısır'daki idamları, İslam ülkelerinde ve özellikle monarşik rejimlerde görülen insan hakları ihlallerini dile getireceğiz"- "Bütün uluslararası arenada ister resmi ister sivil olsun insan hakları üzerinde çalışma yapanların bu konuda çok kafa yormaları, dil dökmeleri, tedbir almaları gerekir"

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:02
Türkiye Mısır'daki idamları İSİPAB'a taşıyacak

TBMM (AA) - ALİ KEMAL AKAN - TBMM İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, "İSİPAB'ın yıllık olağan kongresinde, bir paragraf halinde Mısır'daki idamları, İslam ülkelerinde ve özellikle monarşik rejimlerde görülen insan hakları ihlallerini dile getireceğiz." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'da son olarak 9 gencin "vahşi bir şekilde idam edilmesinin", bundan sonra çok farklı tartışmaları, farklı platformlara taşıyacağını belirtti.

Mısır'daki bu cinayetlere suskun kalınmaması gerektiğini vurgulayan Atalay, bu cinayetlere tepki gösterilmemesi halinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve monarşik rejimlere karşı tehdit olarak görülen İhvan-ı Müslimin'in güçlü olduğu bütün ülkelerde buna benzer idamların yaşanacağını söyledi.

Fas'ta, bu yılın mart ayında İSİPAB'ın yıllık olağan kongresinin gerçekleşeceğini anımsatan Atalay, "Türkiye'den gidecek heyetin başı olarak orada yapacağımız sunumlarda, bir paragraf halinde Mısır'daki idamları, İslam ülkelerinde ve özellikle monarşik rejimlerde görülen insan hakları ihlalleri dile getireceğiz. İdamların, ciddi bir tartışma başlığı olarak ele alınacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin umudu ve duasının, bu idamların son bulması olduğunu vurgulayan Atalay, ancak darbe mekanizması gündemde canlı tutulduğu ve Amerika, Avrupa, Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'ın, Sisi rejiminin yanında durduğu sürece Mısır'da bundan sonra da benzer idamların yaşanacağını kaydetti.

Atalay, "Bugünden itibaren bunu ciddi manada gündemden düşürmemek gerekir. Bütün uluslararası arenada ister resmi ister sivil olsun insan hakları üzerinde çalışma yapanların bu konuda çok kafa yormaları, dil dökmeleri, tedbir almaları gerekir." ifadesini kullandı.

- İSİPAB'da Türkiye-Mısır masasında ciddi tartışmalar yaşanıyor

Mısır'ın yıllardır katılmadığı İSİPAB'ın olağan kongresine ilk kez geçen yıl geldiğini anımsatan Atalay, bu toplantıda Türkiye-Mısır masasında yaşanan İhvan-ı Müslimin ve FETÖ tartışmalarını anlattı.

Orhan Atalay, Türkiye'nin, "FETÖ'nün, İslam ülkeleri tarafından terör listesine alınması teklifi"ne Mısır'ın direndiğini ve bu listeye İhvan-ı Müslimin'in de alınmasını şart koştuğunu söyledi. Atalay, Türkiye'nin çabası sonucu İnvan-ı Müslimin'in terör listesine alınma girişiminin başarısız olduğunu, buna karşılık FETÖ'nün terör örgütleri listesine alındığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:02
  1. İSİPAB
  2. Mısır'daki idamlar
  3. Orhan Atalay
  4. TBMM İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği

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