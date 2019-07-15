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Türkiye mezunu Filistinlilerden 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:08
Türkiye mezunu Filistinlilerden 15 Temmuz mesajı

KUDÜS (AA) – Türkiye'deki üniversitelerden mezun Filistinlilerin kurduğu Türkiye Mezunları Derneği (TMD), "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türkiye ile dayanışma mesajı yayımladı.

Onlarca Filistinli mezunu bünyesinde barındıran TMD tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne sebep olan terör unsurlarını ve onlara destek veren şer odaklarını nefretle kınıyoruz. Aziz Türk vatanının bekası uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize Allah'ın Şafi ismiyle şifalar ve hayırlı ömürler diliyoruz."

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:08
  1. 15 Temmuz
  2. Filistin
  3. TMD

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