Türkiye uluslararası arenada yumruğunu masaya vurdu!

Son yıllarda ürettiği yerli ve milli silahların sağladığı avantajla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla mevcut askeri gücünü ilk kez bu denli kararlı bir şekilde sınırın öte tarafına taşıyan Türkiye hem sahada hem masada kazanmaya devam ediyor. Kendi silahıyla teçhizatlanmanın özgüveni bir yana Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bin yılları aşan askeri tecrübesiyle sahaya çıkan Türkiye’nin her adımı başından bu yana bütün küresel aktörler tarafından dikkatle takip ediyordu. Sınır güvenliğini sağlamak ve bölgede kurulan terör kantonlarını yerle bir etmek için yola çıkan TSK’nın halihazırda sınırın diğer tarafında verdiği mücadele üç cephede aralıksız sürüyor. Zira Cerablus, El Bab, Afrin’den sonra Münbiç, Tel Rıfat ve Kandil bölgelerinde farklı askeri birliklerden harekâta katılmak üzere sevk edilen asker sayısı ise 12 bin olarak zikrediliyor.

TERÖRE AĞIR DARBELER VURULDU

Hatırlanacağı üzere TSK 2 bin askerle 24 Ağustos 2016 tarihinde Cerablus sınırından öteye teröristleri bertaraf etmek için yola çıkmış ve Fırat Kalkanı Harekâtı ile 2 bin 100 kilometrekarelik alan güvenli bölgeye dönüşmüştü. Akabinde 22 Ocak 2018’de Zeytin Dalı Harekâtı ile Mehmetçik’in elde ettiği Afrin zaferi sayesinde teröristlerin işgal ettiği 4 bin kilometrekarelik alan temizlendi. Özgür Suriye Ordusu’nun da destek verdiği her iki harekât kapsamında günler süren operasyonlarda 3 bin DAEŞ’li ve 4 bin 400 PKK’lı terörist öldürüldü. Neticede toplamda tam 540 yerleşim birimi işgalden kurtarılırken 1 milyona yakın sivil bölgedeki zulmün son bulmasıyla özgürlüğüne kavuştu.

SIRADAKİ ÜÇ STRATEJİK HEDEF

ABD’nin Suriye’de kurduğu terör ittifakı Türkiye’nin güney sınırında gittikçe büyüyen bir güvenlik tehdidine dönüşmüştü. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla birlikte El Bab ve Afrin zaferleri sayesinde Türkiye’ye yönelik bu tehdit büyük oranda ortadan kaldırıldı. 24 Ağustos ilk harekat tarihinden bugüne bölgede İdlip-Hama- Halep üçgeninde 12 askeri gözlem noktası inşa eden Mehmetçik, Suriye içlerinde 130 kilometre derinliğe inerek 3 milyondan fazla Suriyelinin yaşadığı alanda inisiyatifi ele aldı. Gelinen aşamada Tel Rıfat ve Münbiç önlerine kadar ilerleyen Mehmetçik, bölgedeki terör destekçisi ülkelerin bölgedeki hesaplarını alt üst etti. Özellikle bir yanda PKK’ya hava desteği veren Rusya ile diğer yanda teröristlere verdiği doğrundan destek ve yakın işbirliğiyle Münbiç’i işgal eden ABD geri adım atmak zorunda kaldı. Bu gelişmeler olurken teröre nefes aldırmamakta kararlı olan Türkiye kendi sınırındaki Kato Dağı başta olmak üzere temizlik harekatını Irak tarafına da taşıdı. Şu sıralar Şemdinli ile Kandil arasındaki 85 kilometrelik mesafenin 37 kilometresinde kontrolü ele geçiren Mehmetçik, terör yuvasına doğru kararlı ilerleyişini sürdürüyor.